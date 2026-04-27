Крымский мост сейчас: в очереди более сотни машин

Крымский мост сейчас работает штатно, но с обеих сторон начали расти очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 27.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, но с обеих сторон начали расти очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.Автомобильный затор начал образовываться в понедельник в 11:00. Тогда проезда ожидали 59 машин со стороны Краснодарского края.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.

https://crimea.ria.ru/20260427/vlasti-khotyat-umenshit-vremya-dosmotra-na-krymskom-mostu-1155542343.html

