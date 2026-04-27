Крымский мост сейчас: в очереди более сотни машин

2026-04-27T14:33
2026
14:33 27.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, но с обеих сторон начали расти очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.
Автомобильный затор начал образовываться в понедельник в 11:00. Тогда проезда ожидали 59 машин со стороны Краснодарского края.

"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 70 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 39 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
