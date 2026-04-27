https://crimea.ria.ru/20260427/seriya-podzemnykh-tolchkov-proizoshla-v-turtsii-1155557851.html

Серия землетрясений произошла в Турции

Серия землетрясений произошла в Турции - РИА Новости Крым, 27.04.2026

Серия землетрясений произошла в Турции

Серия землетрясений с максимальной магнитудой 4,3 произошла в Турции в понедельник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T18:31

2026-04-27T18:31

2026-04-27T18:34

турция

новости

происшествия

стихия

землетрясение

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_724a2ad84cb824f905ea86160c6a26f1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 4,3 произошла в Турции в понедельник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок максимальной магнитудой 4.3 произошел в восточной части страны в 15:42 по московскому времени.Очаг залегал на глубине 16 километров, в 124 километрах к северо-западу от 449-тысячного города Шанлыурфы и в 34 километрах к востоку от Малатьи с населением в 441 тысячу человек.Кроме того, в течение дня в разных частях Турции зафиксированы более 20 толчков разной силы с магнитудой до 3 баллов. О пострадавших и разрушениях к этому часу не сообщается.В воскресенье утром в Одесской области произошло землетрясение магнитудой 2,6, сообщали в главном центре специального контроля Украины. 20 апреля подземный толчок магнитудой 3,7 был зарегистрирован в Сочи.

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, происшествия, стихия, землетрясение