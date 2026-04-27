Серия землетрясений произошла в Турции - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Серия землетрясений произошла в Турции
Серия землетрясений с максимальной магнитудой 4,3 произошла в Турции в понедельник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 4,3 произошла в Турции в понедельник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок максимальной магнитудой 4.3 произошел в восточной части страны в 15:42 по московскому времени.Очаг залегал на глубине 16 километров, в 124 километрах к северо-западу от 449-тысячного города Шанлыурфы и в 34 километрах к востоку от Малатьи с населением в 441 тысячу человек.Кроме того, в течение дня в разных частях Турции зафиксированы более 20 толчков разной силы с магнитудой до 3 баллов. О пострадавших и разрушениях к этому часу не сообщается.В воскресенье утром в Одесской области произошло землетрясение магнитудой 2,6, сообщали в главном центре специального контроля Украины. 20 апреля подземный толчок магнитудой 3,7 был зарегистрирован в Сочи.
18:31 27.04.2026 (обновлено: 18:34 27.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 4,3 произошла в Турции в понедельник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, подземный толчок максимальной магнитудой 4.3 произошел в восточной части страны в 15:42 по московскому времени.
Очаг залегал на глубине 16 километров, в 124 километрах к северо-западу от 449-тысячного города Шанлыурфы и в 34 километрах к востоку от Малатьи с населением в 441 тысячу человек.
Кроме того, в течение дня в разных частях Турции зафиксированы более 20 толчков разной силы с магнитудой до 3 баллов. О пострадавших и разрушениях к этому часу не сообщается.
В воскресенье утром в Одесской области произошло землетрясение магнитудой 2,6, сообщали в главном центре специального контроля Украины. 20 апреля подземный толчок магнитудой 3,7 был зарегистрирован в Сочи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
 
18:57"Не смотрите в прошлое": Запад должен призвать украинцев забыть о Крыме
18:47В Севастополе закрыли рейд
18:31Серия землетрясений произошла в Турции
18:10В Севастополе ребенок-инвалид получил медпомощь через прокуратуру
17:56Мерц посоветовал Зеленскому провести референдум о территориальных уступках
17:38Украина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши
17:22Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа
17:02Часть Алушты обесточена – когда дадут свет
16:48Россия продолжит стратегические отношения с Ираном – Путин
16:26Когда в Крыму полностью перейдут на "безнал" в транспорте
16:07Польша вложила миллиарды в технику для наблюдения за территорией Белоруссии
15:50Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице
15:41Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников
15:32Москва расширила санкции против еврочиновников
15:22При массированной атаке ВСУ поврежден обелиск "Городу-Герою Севастополю"
15:09Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно
14:55Путин согласился перенести срок погашения задолженности регионов
14:53Путин сменил главу Россотрудничества
14:43Новости СВО: потери врага и освобожденные территории
14:33Крымский мост сейчас: в очереди более сотни машин
Лента новостейМолния