Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа
Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа
Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), оставив позади Катар, который в начале марта остановил свое производство на... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T17:22
2026-04-27T17:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), оставив позади Катар, который в начале марта остановил свое производство на фоне обострения ближневосточного кризиса. Такое заявление следует из доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).По экспорту сжиженного природного газа свои лидирующие позиции сохраняли США, Катар и Австралия, следует из февральских докладов ФСЭГ.На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок СПГ на мировой рынок из стран Персидского залива.QatarЕnergy – государственная нефтегазовая компания Катара, один из крупнейших мировых производителей СПГ, в начале марта приостановила производство на своих заводах.Ранее сообщалось, что Тегеран предусмотрел исключения для ряда стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над ОрмузомВ МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителейРакетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана
Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа

Россия вошла в тройку мировых лидеров по объемам экспорта сжиженного природного газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), оставив позади Катар, который в начале марта остановил свое производство на фоне обострения ближневосточного кризиса. Такое заявление следует из доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"США, Австралия и Россия (в марте – ред.) были ведущими экспортерами СПГ, а Катар выбыл из тройки лидеров из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке", – говорится в ежемесячном докладе, его цитирует РИА Новости.
По экспорту сжиженного природного газа свои лидирующие позиции сохраняли США, Катар и Австралия, следует из февральских докладов ФСЭГ.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок СПГ на мировой рынок из стран Персидского залива.
QatarЕnergy – государственная нефтегазовая компания Катара, один из крупнейших мировых производителей СПГ, в начале марта приостановила производство на своих заводах.
Ранее сообщалось, что Тегеран предусмотрел исключения для ряда стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив.
