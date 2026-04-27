Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа

Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа - РИА Новости Крым, 27.04.2026

Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа

Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), оставив позади Катар, который в начале марта остановил свое производство на... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T17:22

2026-04-27T17:22

2026-04-27T17:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), оставив позади Катар, который в начале марта остановил свое производство на фоне обострения ближневосточного кризиса. Такое заявление следует из доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).По экспорту сжиженного природного газа свои лидирующие позиции сохраняли США, Катар и Австралия, следует из февральских докладов ФСЭГ.На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок СПГ на мировой рынок из стран Персидского залива.QatarЕnergy – государственная нефтегазовая компания Катара, один из крупнейших мировых производителей СПГ, в начале марта приостановила производство на своих заводах.Ранее сообщалось, что Тегеран предусмотрел исключения для ряда стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над ОрмузомВ МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителейРакетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, газ, сжиженный природный газ (спг)