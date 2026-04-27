https://crimea.ria.ru/20260427/putin-smenil-glavu-rossotrudnichestva-1155550173.html

Путин сменил главу Россотрудничества

Игорь Чайка сменил Евгения Примакова на посту руководителя Россотрудничества.

2026-04-27T14:53

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155550060_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_98a3762e71ff265a5dcb53966e59315f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. Игорь Чайка сменил Евгения Примакова на посту руководителя Россотрудничества. Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина опубликованы на официальном портале правовой информации.Следующим указом президент назначил руководителем Россотрудничества Игоря Чайку, до этого работавшего заместителем главы данного ведомства.Евгений Примаков возглавил Россотрудничество в июне 2020 года. До этого назначения был депутатом Госдумы.Игорь Чайка с 2021 года возглавлял общественный совет при Россотрудничестве. В марте 2025 года был назначен заместителем руководителя агентства.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

россотрудничество, новости, владимир путин (политик), евгений примаков