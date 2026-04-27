https://crimea.ria.ru/20260427/putin-smenil-glavu-rossotrudnichestva-1155550173.html
Путин сменил главу Россотрудничества
2026-04-27T14:53
россотрудничество
новости
владимир путин (политик)
евгений примаков
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155550060_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_98a3762e71ff265a5dcb53966e59315f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155550060_0:240:1920:1680_1920x0_80_0_0_0b6303f5a820e70d449a6c47e8f0e61f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Игорь Чайка сменил Евгения Примакова во главе Россотрудничества – указ Путина
СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр – РИА Новости Крым. Игорь Чайка сменил Евгения Примакова на посту руководителя Россотрудничества. Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина опубликованы на официальном портале правовой информации.
"Освободить Примакова Евгения Александровича от должности руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному государственному сотрудничеству", - говорится в документе.
Следующим указом президент назначил руководителем Россотрудничества Игоря Чайку, до этого работавшего заместителем главы данного ведомства.
Евгений Примаков возглавил Россотрудничество в июне 2020 года. До этого назначения был депутатом Госдумы.
Игорь Чайка с 2021 года возглавлял общественный совет при Россотрудничестве. В марте 2025 года был назначен заместителем руководителя агентства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.