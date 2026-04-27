Украина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Украина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши
Украина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши
2026-04-27T17:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Польша использует Украину как полигон для испытаний собственных технологий, в том числе дронов. Такое признание сделал заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.Минобороны РФ ранее сообщало, что европейские страны на фоне потерь ВСУ приняли решение нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по России. По данным ведомства, "украинские" и "совместные" предприятия по выпуску дронов и компонентов находятся в том числе в Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других стран.Как подчеркнул польский замминистра, предприятия двух стран в последнее время стали активно сотрудничать в производстве дронов, работают над новыми видами оружия.Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь также подтвердил планы Варшавы по тестированию польских дронов на Украине.Россия неоднократно заявляла, что считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:38 27.04.2026
 
© ANATOLII STEPANOV — Украинские военные едут на танке. Фото AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Польша использует Украину как полигон для испытаний собственных технологий, в том числе дронов. Такое признание сделал заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.
Минобороны РФ ранее сообщало, что европейские страны на фоне потерь ВСУ приняли решение нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по России. По данным ведомства, "украинские" и "совместные" предприятия по выпуску дронов и компонентов находятся в том числе в Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других стран.
"Украина в настоящее время является уникальным испытательным полигоном из-за прямого контакта с иностранной армией", - цитирует Томчика РИА Новости.
Как подчеркнул польский замминистра, предприятия двух стран в последнее время стали активно сотрудничать в производстве дронов, работают над новыми видами оружия.

"Наши ведомства работают над новыми видами оружия. Особенно нас интересует техника дронов и антидронные системы. Лучшим местом их для тестирования является зона эффективной проверки", - приводит агентство его слова.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь также подтвердил планы Варшавы по тестированию польских дронов на Украине.
Россия неоднократно заявляла, что считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
