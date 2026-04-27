Украина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши

Украина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши - РИА Новости Крым, 27.04.2026

Украина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши

Польша использует Украину как полигон для испытаний собственных технологий, в том числе дронов. Такое признание сделал заместитель министра национальной обороны

2026-04-27T17:38

2026-04-27T17:38

2026-04-27T17:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Польша использует Украину как полигон для испытаний собственных технологий, в том числе дронов. Такое признание сделал заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.Минобороны РФ ранее сообщало, что европейские страны на фоне потерь ВСУ приняли решение нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по России. По данным ведомства, "украинские" и "совместные" предприятия по выпуску дронов и компонентов находятся в том числе в Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других стран.Как подчеркнул польский замминистра, предприятия двух стран в последнее время стали активно сотрудничать в производстве дронов, работают над новыми видами оружия.Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь также подтвердил планы Варшавы по тестированию польских дронов на Украине.Россия неоднократно заявляла, что считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, польша, в мире, оружие