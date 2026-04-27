Польша вложила миллиарды в технику для наблюдения за территорией Белоруссии

2026-04-27T16:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что оптоэлектронная техника, установленная на границе с Белоруссией, может "заглядывать" вглубь территории Белоруссии и противодействовать возможным "угрозам". В технологии вложено около 0,8 миллиарда долларов.Кервиньский отметил, что техника, установленная на границе Польши, имеет возможность "видеть" вглубь территории Белоруссии."Это новая оптоэлектронная система, новые вышки с электроникой, которая позволяет нам заглядывать также вглубь белорусской границы так, чтобы видеть и противодействовать возможным угрозам", – заявил Марчин Кервиньский.В публикации напомнили, что в середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор нелегалы ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе.Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

