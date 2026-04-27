Польша вложила миллиарды в технику для наблюдения за территорией Белоруссии - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Польша вложила миллиарды в технику для наблюдения за территорией Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что оптоэлектронная техника, установленная на границе с Белоруссией, может "заглядывать" вглубь территории Белоруссии и противодействовать возможным "угрозам". В технологии вложено около 0,8 миллиарда долларов.

"Все ведомства, участвующие в этом процессе, инвестировали гигантские деньги, чтобы создать лучшую, более безопасную инфраструктуру на границе. Со стороны МВД – это почти 3 миллиарда злотых (около 0,8 миллиарда долларов), которые мы инвестировали в то, чтобы заграждение на белорусско-польской границе наконец перестало быть забором, как это когда-то называлось, а стало настоящим барьером, который невозможно форсировать", – цитирует слова польского министра РИА Новости.

Кервиньский отметил, что техника, установленная на границе Польши, имеет возможность "видеть" вглубь территории Белоруссии.
"Это новая оптоэлектронная система, новые вышки с электроникой, которая позволяет нам заглядывать также вглубь белорусской границы так, чтобы видеть и противодействовать возможным угрозам", – заявил Марчин Кервиньский.
В публикации напомнили, что в середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор нелегалы ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

"Строительство первого забора на границе началось в январе 2022 года и было завершено летом того же года. Длина его составляет около 186 километров, а высота – 5,5 метров, включая 5 метров стальной конструкции и полметра спиралей колючей проволоки наверху. Кроме того, были установлены камеры, датчики движения и тепловизоры", – также говорится в публикации.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В России разработали комплекс "Вика" для защиты инфраструктуры от БПЛА
Уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов создали в России
Ростех передал армии России партию Су-35С
 
16:07Польша вложила миллиарды в технику для наблюдения за территорией Белоруссии
15:50Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице
15:41Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников
15:32Москва расширила санкции против еврочиновников
15:22При массированной атаке ВСУ поврежден обелиск "Городу-Герою Севастополю"
15:09Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно
14:55Путин согласился перенести срок погашения задолженности регионов
14:53Путин сменил главу Россотрудничества
14:43Новости СВО: потери врага и освобожденные территории
14:33Крымский мост сейчас: в очереди более сотни машин
14:25Российский народ ответил сплоченностью на давление и угрозы – Путин
14:17Инфляция в Крыму: на что существенно выросли цены
14:09Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок
13:58ВТБ снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на ИЖС до 20,1%
13:45Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
13:40В Крыму и Севастополе снова подъем ОРВИ
13:28В Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боны
13:17В Севастополе подорожали некоторые овощи - в чем причина
13:05За перевозку 110 кг наркотиков на Шри-Ланке задержаны 22 монаха
12:55Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
Лента новостейМолния