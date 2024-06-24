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Когда откроют пляжи в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

Когда откроют пляжи в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Когда откроют пляжи в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

Пляжи на Северной стороне Севастополя после атаки ВСУ будут закрыты для посещения до завершения всех работ по обнаружению взрывоопасных предметов на берегу и в... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T14:37

2024-06-24T14:37

2024-06-24T14:53

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Пляжи на Северной стороне Севастополя после атаки ВСУ будут закрыты для посещения до завершения всех работ по обнаружению взрывоопасных предметов на берегу и в акватории. Это следует из доклада директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского на аппаратном совещании правительства.По его словам, работы на территории пляжа и парка в курортном поселке Учкуевка продолжаются – территория остается недоступной для отдыхающих.Также, как передает с места корреспондент РИА Новости Крым, закрытой остается территория пляжа Любимовка на Северной стороне города, где были ранены люди во время атаки ВСУ в воскресенье. В правительстве подтвердили, что пляж также закрыт то окончания работ.По словам и. о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова, все личные вещи, которые отдыхавшие на пляжах люди оставили во время эвакуации, были собраны, описаны и переданы правоохранителям."Вчера собрали все вещи, описали и по акту передали в полицию. Сейчас люди обращаются через Центр управления регионом и напрямую на КПП, где закрытый парк. Мы направляем, даем телефоны службы 102 и направляем в МВД для получения этих вещей", – сообщил Горлов.Ранее на совещании губернатор Михаил Развожаев распорядился обеспечить в полной мере помощь и поддержку родственникам погибших и пострадавших в результате ракетной атаки 23 июня. В понедельник стало известно, что число раненых выросло до 153 человек. Среди погибших - трое севастопольцев и приезжий ребенок.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. В Москву на лечение спецбортом отправят 21 пострадавшего, среди которых 11 детей.В городе введен режим ЧС регионального характера. Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое раненных при атаке на Севастополь детей – в крайне тяжелом состоянииБрошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атакиПри атаке на Севастополь погибли трое севастопольцев и приезжая девочка

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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