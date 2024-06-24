https://crimea.ria.ru/20240624/ochered-u-krymskogo-mosta-vyrosla-v-dva-raza-1138321936.html

Очередь у Крымского моста выросла в два раза

Очередь у Крымского моста выросла в два раза - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Очередь у Крымского моста выросла в два раза

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T11:09

2024-06-24T11:09

2024-06-24T11:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Утром у досмотровых пунктов со стороны Тамани находились 132 машины, проезд со стороны Керчи был свободен.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма