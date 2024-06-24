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Очередь у Крымского моста выросла в два раза
Очередь у Крымского моста выросла в два раза - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Очередь у Крымского моста выросла в два раза
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T11:09
2024-06-24T11:09
2024-06-24T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Утром у досмотровых пунктов со стороны Тамани находились 132 машины, проезд со стороны Керчи был свободен.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Очередь у Крымского моста выросла в два раза
Проезда по Крымскому мосту ждут 310 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По данным на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи проезда ожидают 60 автомобилей", - сказано в сообщении.
Утром у досмотровых пунктов со стороны Тамани находились 132 машины
, проезд со стороны Керчи был свободен.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.