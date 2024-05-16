https://crimea.ria.ru/20240516/v-bolnitse-semashko-v-krymu-sozdadut-edinyy-tsentr-dlya-zvonkov---aksenov-1137338891.html

В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов

В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.05.2024

В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов

В Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создадут единый центр для обработки звонков и записи пациентов. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T16:31

2024-05-16T16:31

2024-05-16T16:31

сергей аксенов

крым

новости крыма

ркб им. н. а. семашко

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

минздрав крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создадут единый центр для обработки звонков и записи пациентов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.В Республиканской детской клинической больнице медики при необходимости совместно с коллегами решают вопрос перевода тяжелобольных детей в федеральные клиники, написал Аксенов. Консультации проводятся в режиме онлайн, помощь в таких случаях оказывают в обязательном порядке.В ходе рабочего совещания с руководителями медицинских учреждений он также рекомендовал всем главным врачам создать страницы в соцсетях.По его словам, в муниципалитетах продолжают налаживать системную работу передвижных ФАПов и амбулаторий, выезды специалистов в сельскую местность вахтенным способом.Ранее Сергей Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиковНовые ФАПы и "скорые": как изменилось здравоохранение Крыма за 10 летАксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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