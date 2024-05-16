Рейтинг@Mail.ru
В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240516/v-bolnitse-semashko-v-krymu-sozdadut-edinyy-tsentr-dlya-zvonkov---aksenov-1137338891.html
В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов
В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.05.2024
В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов
В Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создадут единый центр для обработки звонков и записи пациентов. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T16:31
2024-05-16T16:31
сергей аксенов
крым
новости крыма
ркб им. н. а. семашко
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
минздрав крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119066872_0:19:1620:930_1920x0_80_0_0_840eab11751dbc735b619f94f73c49b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создадут единый центр для обработки звонков и записи пациентов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.В Республиканской детской клинической больнице медики при необходимости совместно с коллегами решают вопрос перевода тяжелобольных детей в федеральные клиники, написал Аксенов. Консультации проводятся в режиме онлайн, помощь в таких случаях оказывают в обязательном порядке.В ходе рабочего совещания с руководителями медицинских учреждений он также рекомендовал всем главным врачам создать страницы в соцсетях.По его словам, в муниципалитетах продолжают налаживать системную работу передвижных ФАПов и амбулаторий, выезды специалистов в сельскую местность вахтенным способом.Ранее Сергей Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиковНовые ФАПы и "скорые": как изменилось здравоохранение Крыма за 10 летАксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119066872_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_8fa53ed07e093b99977bd5ad3d1737cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, новости крыма, ркб им. н. а. семашко, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, минздрав крыма
В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов

В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов

16:31 16.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеспубликанская клиническая больница имени Н.А. Семашко
Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создадут единый центр для обработки звонков и записи пациентов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко принято решение создать единый центр обработки звонков, в котором специалисты будут принимать обращения во все структурные подразделения больницы", - написал он.
В Республиканской детской клинической больнице медики при необходимости совместно с коллегами решают вопрос перевода тяжелобольных детей в федеральные клиники, написал Аксенов. Консультации проводятся в режиме онлайн, помощь в таких случаях оказывают в обязательном порядке.
В ходе рабочего совещания с руководителями медицинских учреждений он также рекомендовал всем главным врачам создать страницы в соцсетях.
"Напомню, что задача всех главврачей – лично изучать все поступающие жалобы. Рекомендую главврачам создать страницы в социальных сетях, чтобы общаться с людьми, иметь обратную связь. У граждан должна быть возможность получить помощь от руководителя напрямую", - почеркнул глава республики.
По его словам, в муниципалитетах продолжают налаживать системную работу передвижных ФАПов и амбулаторий, выезды специалистов в сельскую местность вахтенным способом.
Ранее Сергей Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков
Новые ФАПы и "скорые": как изменилось здравоохранение Крыма за 10 лет
Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаРКБ им. Н. А. СемашкоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииМинздрав Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36На крымской трассе легковушку зажало между грузовиками – погибла женщина
16:31В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов
16:23Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма
16:11Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания - фото
16:04Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – Аксенов
15:4311 безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
15:31В Симферополе на объездной Mercedes снес ограждение и вылетел с дороги
15:12Пьяный крымчанин проник в чужой дом и ударил ножом хозяйку
15:05На ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей
14:38На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение
14:19ВС РФ занимают новые рубежи – уничтожены еще 1320 боевиков ВСУ
14:02Сотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики России
13:43Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России
13:34ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"
13:30Три украинских истребителя МиГ-29 сбиты в зоне спецоперации за сутки
13:12Рак мозга будут лечить во сне – новая разработка российских ученых
12:56Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области
12:38Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – Роскосмос
12:1815 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе
12:01Очередная волна заморозков идет в Крым
Лента новостейМолния