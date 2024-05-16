В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов
В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеспубликанская клиническая больница имени Н.А. Семашко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создадут единый центр для обработки звонков и записи пациентов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко принято решение создать единый центр обработки звонков, в котором специалисты будут принимать обращения во все структурные подразделения больницы", - написал он.
В Республиканской детской клинической больнице медики при необходимости совместно с коллегами решают вопрос перевода тяжелобольных детей в федеральные клиники, написал Аксенов. Консультации проводятся в режиме онлайн, помощь в таких случаях оказывают в обязательном порядке.
В ходе рабочего совещания с руководителями медицинских учреждений он также рекомендовал всем главным врачам создать страницы в соцсетях.
"Напомню, что задача всех главврачей – лично изучать все поступающие жалобы. Рекомендую главврачам создать страницы в социальных сетях, чтобы общаться с людьми, иметь обратную связь. У граждан должна быть возможность получить помощь от руководителя напрямую", - почеркнул глава республики.
По его словам, в муниципалитетах продолжают налаживать системную работу передвижных ФАПов и амбулаторий, выезды специалистов в сельскую местность вахтенным способом.
Ранее Сергей Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.
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