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Новые ФАПы и "скорые": как изменилось здравоохранение Крыма за 10 лет - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Новые ФАПы и "скорые": как изменилось здравоохранение Крыма за 10 лет
Новые ФАПы и "скорые": как изменилось здравоохранение Крыма за 10 лет - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Новые ФАПы и "скорые": как изменилось здравоохранение Крыма за 10 лет
В российском Крыму за 10 лет построили более 270 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в селах и полностью обновили парк автомобилей... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T19:47
2024-03-07T19:48
радио "спутник в крыму"
юрий гоцанюк
фап
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
жкх
жкх крыма и севастополя
скорая помощь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В российском Крыму за 10 лет построили более 270 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в селах и полностью обновили парк автомобилей скорой помощи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его словам, только за последние четыре года из федерального и республиканского бюджетов выделено порядка 28 млрд рублей на модернизацию, капитальный ремонт и реконструкцию медицинских учреждений.Говоря о модернизации жилищно-коммунального хозяйства, глава крымского правительства уточнил, что в этом году завершится программа замены лифтов, срок службы которых превышает 30 лет.Так, из 1900 лифтов на сегодняшний день заменили порядка 1400, остальные 500 заменят до конца этого года.Также отремонтированы более двух тысяч кровель многоквартирных домов. В этом году планируется капитально отремонтировать 350 крыш, добавил Гоцанюк.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму из 2300 зданий и сооружений медицинского назначения 730 капитально отремонтированы, более чем в ста объектах проведен частичный ремонт. Также регион получил более 200 автомобилей скорой помощи. В этом году планируется возвести 70 новых ФАПов и амбулаторий.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ ЗеленскомуЛекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – АксеновВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
https://crimea.ria.ru/20240307/krym--v-troyke-liderov-v-rossii-po-tempam-ekonomicheskogo-rosta-1135495138.html
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Новые ФАПы и "скорые": как изменилось здравоохранение Крыма за 10 лет

В Крыму за 10 лет построили 273 ФАПа и амбулатории и обновили парк машин скорой помощи

19:47 07.03.2024 (обновлено: 19:48 07.03.2024)
 
© Фото: пресс-служба Минздрава РККрымские медики получили десять новых автомобилей скорой помощи
Крымские медики получили десять новых автомобилей скорой помощи
© Фото: пресс-служба Минздрава РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В российском Крыму за 10 лет построили более 270 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в селах и полностью обновили парк автомобилей скорой помощи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В сфере здравоохранения за 10 лет построено большое количество объектов, в первую очередь первичного звена. 273 объекта – это ФАПы и врачебные амбулатории в сельских поселениях. Построена 41 модульная станция скорой помощи, полностью заменен весь автопарк автомобилей скорой помощи", - сказал Гоцанюк.
По его словам, только за последние четыре года из федерального и республиканского бюджетов выделено порядка 28 млрд рублей на модернизацию, капитальный ремонт и реконструкцию медицинских учреждений.
Говоря о модернизации жилищно-коммунального хозяйства, глава крымского правительства уточнил, что в этом году завершится программа замены лифтов, срок службы которых превышает 30 лет.
Так, из 1900 лифтов на сегодняшний день заменили порядка 1400, остальные 500 заменят до конца этого года.
Также отремонтированы более двух тысяч кровель многоквартирных домов. В этом году планируется капитально отремонтировать 350 крыш, добавил Гоцанюк.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму из 2300 зданий и сооружений медицинского назначения 730 капитально отремонтированы, более чем в ста объектах проведен частичный ремонт. Также регион получил более 200 автомобилей скорой помощи. В этом году планируется возвести 70 новых ФАПов и амбулаторий.
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