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Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии
Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии
На строительство нового медицинского центра в Феодосии потребуется около шести миллиардов рублей. Проект уже проходит экспертизу, сообщил журналистам глава... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T10:32
2024-03-04T10:33
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На строительство нового медицинского центра в Феодосии потребуется около шести миллиардов рублей. Проект уже проходит экспертизу, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.На очереди также реконструкция санатория имени Бурденко в Саках, Джанкойской детской поликлиники и корпуса родильного дома в Евпатории, добавил Сергей Аксенов. Ремонта требует также значительная часть поликлиник."Вот для Мирновской поликлиники Симферопольского района сейчас нашли здание, планируется переезд и готовится ремонт", - озвучил глава республики.Всего в Крыму 2300 зданий и сооружений медицинского назначения, из них 730 уже капитально отремонтированы, более чем в ста объектах проведен частичный ремонт. За 10 лет в составе Российской Федерации было построено около трехсот новых ФАПов и амбулаторий."Более двухсот единиц скорой помощи мы получили, легковых автомобилей также свыше двухсот. Ну и в этом году 70 новых ФАПов и лабораторий по согласованной с Минздравом РФ программе будет построено в Крыму",- добавил руководитель региона.Как сообщил РИА Новости Крым руководитель ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр" Эдуард Пянковский, изначально в периметр нового центра планировали перевести практически все медучреждения города, теперь речь идет только о детском и взрослом стационарах. Проектно-сметную документацию скорректировали в соответствии с запросом местных жителей на доступность амбулаторно-поликлинической помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма
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сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, здоровье, феодосия, общество
Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии

На строительство нового медцентра в Феодосии необходимо шесть миллиардов рублей- Аксенов

10:32 04.03.2024 (обновлено: 10:33 04.03.2024)
 
© Предоставлено главврачом Феодосийского медицинского центра Эдуардом ПянковскимПредварительная визуализация проекта нового медицинского центра в Феодосии
Предварительная визуализация проекта нового медицинского центра в Феодосии
© Предоставлено главврачом Феодосийского медицинского центра Эдуардом Пянковским
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На строительство нового медицинского центра в Феодосии потребуется около шести миллиардов рублей. Проект уже проходит экспертизу, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Самый важный сейчас объект для Крыма – это Феодосийская городская больница на 450 мест, мы уже в экспертизу зашли, объем средств там шесть миллиардов с копейками плюс-минус, будем докладывать Владимиру Владимировичу", - сказал он.

На очереди также реконструкция санатория имени Бурденко в Саках, Джанкойской детской поликлиники и корпуса родильного дома в Евпатории, добавил Сергей Аксенов. Ремонта требует также значительная часть поликлиник.
"Вот для Мирновской поликлиники Симферопольского района сейчас нашли здание, планируется переезд и готовится ремонт", - озвучил глава республики.
Всего в Крыму 2300 зданий и сооружений медицинского назначения, из них 730 уже капитально отремонтированы, более чем в ста объектах проведен частичный ремонт. За 10 лет в составе Российской Федерации было построено около трехсот новых ФАПов и амбулаторий.
"Более двухсот единиц скорой помощи мы получили, легковых автомобилей также свыше двухсот. Ну и в этом году 70 новых ФАПов и лабораторий по согласованной с Минздравом РФ программе будет построено в Крыму",- добавил руководитель региона.
Как сообщил РИА Новости Крым руководитель ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр" Эдуард Пянковский, изначально в периметр нового центра планировали перевести практически все медучреждения города, теперь речь идет только о детском и взрослом стационарах. Проектно-сметную документацию скорректировали в соответствии с запросом местных жителей на доступность амбулаторно-поликлинической помощи.
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