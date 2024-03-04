https://crimea.ria.ru/20240304/aksenov-ozvuchil-stoimost-buduschego-medtsentra-v-feodosii-1135390726.html

Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии

Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии

На строительство нового медицинского центра в Феодосии потребуется около шести миллиардов рублей. Проект уже проходит экспертизу, сообщил журналистам глава... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T10:32

2024-03-04T10:32

2024-03-04T10:33

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На строительство нового медицинского центра в Феодосии потребуется около шести миллиардов рублей. Проект уже проходит экспертизу, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.На очереди также реконструкция санатория имени Бурденко в Саках, Джанкойской детской поликлиники и корпуса родильного дома в Евпатории, добавил Сергей Аксенов. Ремонта требует также значительная часть поликлиник."Вот для Мирновской поликлиники Симферопольского района сейчас нашли здание, планируется переезд и готовится ремонт", - озвучил глава республики.Всего в Крыму 2300 зданий и сооружений медицинского назначения, из них 730 уже капитально отремонтированы, более чем в ста объектах проведен частичный ремонт. За 10 лет в составе Российской Федерации было построено около трехсот новых ФАПов и амбулаторий."Более двухсот единиц скорой помощи мы получили, легковых автомобилей также свыше двухсот. Ну и в этом году 70 новых ФАПов и лабораторий по согласованной с Минздравом РФ программе будет построено в Крыму",- добавил руководитель региона.Как сообщил РИА Новости Крым руководитель ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр" Эдуард Пянковский, изначально в периметр нового центра планировали перевести практически все медучреждения города, теперь речь идет только о детском и взрослом стационарах. Проектно-сметную документацию скорректировали в соответствии с запросом местных жителей на доступность амбулаторно-поликлинической помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, здоровье, феодосия, общество