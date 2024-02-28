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Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект
Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект
Строительство нового медицинского центра в Феодосии могут начать в 2025 году и завершить за два года. Об этом РИА Новости Крымсообщили в минздраве республики. РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T14:53
2024-02-28T14:53
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эдуард пянковский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Строительство нового медицинского центра в Феодосии могут начать в 2025 году и завершить за два года. Об этом РИА Новости Крымсообщили в минздраве республики.Начало строительства многопрофильного медицинского центра в Феодосии, куда планировалось перевести практически все медучреждения города, ранее анонсировали на 2023 год. Тогда стоимость объекта оценивали в 18 млрд рублей, при этом уточнялось, что проект не окончательный и может быть скорректирован.Решено учесть логистику"Министерством здравоохранения Республики Крым направлено предложение в Минздрав Российской Федерации по включению строительства Феодосийского медицинского центра в федеральную адресную инвестиционную программу. При положительном рассмотрении вопроса мероприятие будет реализовано в период 2025-2027 годы", - сообщили в республиканском минздраве.По словам руководителя ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр" Эдуарда Пянковского, сейчас речь идет о сумме около 5,5 млрд рублей. Изначально в периметр нового центра планировали перевести практически все медучреждения города, теперь речь идет только о детском и взрослом стационарах. Проектно-сметную документацию скорректировали в соответствии с запросом местных жителей на доступность амбулаторно-поликлинической помощи."Когда человек ложится на госпитализацию, расстояние не становится принципиальным, а когда обращается в поликлинику за амбулаторной помощью, важна доступность. Поэтому провели корректировку проекта. С точки зрения доступности для населения амбулаторные учреждения будут сохранены в городе. Новый проект уже прошел экспертизу. Комплекс рассчитан на 310 коек, он будет вмещать городскую и детскую больницы, кроме инфекционного отделения", - говорит глава медорганизации.Место расположения нового медицинского центра остается неизменным - на перекрестке Керченского шоссе и улицы Гарнаева, за дачным участками, на площади около 29 га. Проект также сохраняет организацию подъездных путей и комплексное благоустройство территории.Капремонты и оборудованиеВ связи с новым проектом, в обеих детских и взрослой поликлиниках Феодосии решено провести капитальные ремонты. По словам Пянковского, проектно-сметная документация изготовлена и уже прошла экспертизу.Только за последний год, по его словам, учреждения феодосийского медцентра получили эндоскопическую стойку для урологии, новые компьютерный томограф и цифровой рентген-аппарат. В планах на 2024-й - покупка ультразвукового аппарата с функцией эластометрии печени и аппарата для лазерного дробления камней в почках - все это оборудование очень дорогостоящее и позволить себе его замену в украинский период было невозможно. Кроме того, в этом году в феодосийских поселках Щебетовка и Орджоникидзе завершаются ремонты врачебных амбулаторий с заменой всего инженерного оборудования. Также в этом году начинается строительство врачебной амбулатории модульного типа в селе Насыпное."Если же говорить о десяти годах с момента воссоединения Крыма с Россией, у нас построены модульные врачебные амбулатории в селе Береговое, поселке Коктебель, модульные ФАПы в Наниково, Южном, Виноградном, Солнечном. Проведены капремонты травматологического и хирургического отделений городской больницы №1, а также построено современное модульное инфекционное отделение на 80 коек площадью более 1,5 тыс. квадратов", - напоминает глава феодосийского медцентра.Читайте также на РИА Новости Крым:Две больницы Крыма получили 11 единиц нового оборудованияВ минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптекНа новый медицинский центр в Ялте выделят 15 млрд рублей
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здравоохранение в крыму и севастополе, феодосия, минздрав крыма, общество, крым, новости крыма, эдуард пянковский
Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект

Стройка нового медицинского центра в Феодосии может начаться в 2025 году - минздрав

14:53 28.02.2024
 
© Предоставлено главврачом Феодосийского медицинского центра Эдуардом ПянковскимПроект нового медицинского центра в Феодосии
Проект нового медицинского центра в Феодосии
© Предоставлено главврачом Феодосийского медицинского центра Эдуардом Пянковским
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Строительство нового медицинского центра в Феодосии могут начать в 2025 году и завершить за два года. Об этом РИА Новости Крымсообщили в минздраве республики.
Начало строительства многопрофильного медицинского центра в Феодосии, куда планировалось перевести практически все медучреждения города, ранее анонсировали на 2023 год. Тогда стоимость объекта оценивали в 18 млрд рублей, при этом уточнялось, что проект не окончательный и может быть скорректирован.

Решено учесть логистику

"Министерством здравоохранения Республики Крым направлено предложение в Минздрав Российской Федерации по включению строительства Феодосийского медицинского центра в федеральную адресную инвестиционную программу. При положительном рассмотрении вопроса мероприятие будет реализовано в период 2025-2027 годы", - сообщили в республиканском минздраве.
По словам руководителя ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр" Эдуарда Пянковского, сейчас речь идет о сумме около 5,5 млрд рублей. Изначально в периметр нового центра планировали перевести практически все медучреждения города, теперь речь идет только о детском и взрослом стационарах. Проектно-сметную документацию скорректировали в соответствии с запросом местных жителей на доступность амбулаторно-поликлинической помощи.
"Когда человек ложится на госпитализацию, расстояние не становится принципиальным, а когда обращается в поликлинику за амбулаторной помощью, важна доступность. Поэтому провели корректировку проекта. С точки зрения доступности для населения амбулаторные учреждения будут сохранены в городе. Новый проект уже прошел экспертизу. Комплекс рассчитан на 310 коек, он будет вмещать городскую и детскую больницы, кроме инфекционного отделения", - говорит глава медорганизации.
Место расположения нового медицинского центра остается неизменным - на перекрестке Керченского шоссе и улицы Гарнаева, за дачным участками, на площади около 29 га. Проект также сохраняет организацию подъездных путей и комплексное благоустройство территории.
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Капремонты и оборудование

В связи с новым проектом, в обеих детских и взрослой поликлиниках Феодосии решено провести капитальные ремонты. По словам Пянковского, проектно-сметная документация изготовлена и уже прошла экспертизу.

"Ремонты начнутся в 2024 - 2025 годах. При этом взрослую поликлинику на Горбачева, 6, планируется переоснастить новым оборудованием: рентген-аппарат, маммограф, эндоскопическая система. Также планируется проведение капремонта в роддоме, который у нас расположен в идеальном месте - возле моря", - говорит главврач.

Только за последний год, по его словам, учреждения феодосийского медцентра получили эндоскопическую стойку для урологии, новые компьютерный томограф и цифровой рентген-аппарат. В планах на 2024-й - покупка ультразвукового аппарата с функцией эластометрии печени и аппарата для лазерного дробления камней в почках - все это оборудование очень дорогостоящее и позволить себе его замену в украинский период было невозможно. Кроме того, в этом году в феодосийских поселках Щебетовка и Орджоникидзе завершаются ремонты врачебных амбулаторий с заменой всего инженерного оборудования. Также в этом году начинается строительство врачебной амбулатории модульного типа в селе Насыпное.
"Если же говорить о десяти годах с момента воссоединения Крыма с Россией, у нас построены модульные врачебные амбулатории в селе Береговое, поселке Коктебель, модульные ФАПы в Наниково, Южном, Виноградном, Солнечном. Проведены капремонты травматологического и хирургического отделений городской больницы №1, а также построено современное модульное инфекционное отделение на 80 коек площадью более 1,5 тыс. квадратов", - напоминает глава феодосийского медцентра.
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