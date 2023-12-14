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Десять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Десять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма
Десять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Десять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма
В десяти селах Симферопольского и Бахчисарайского районов к лету построят новые амбулатории. Соответствующие распоряжения главы Крыма Сергея Аксенова... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T21:53
2023-12-14T21:53
крым
симферопольский район
бахчисарайский район
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В десяти селах Симферопольского и Бахчисарайского районов к лету построят новые амбулатории. Соответствующие распоряжения главы Крыма Сергея Аксенова опубликованы на официальном правительственном портале республики.В соответствии с документами, медучреждения в двух районах возведет ООО "Спецстрой". Общая стоимость работ превысит 29,8 млн рублей.Заказчиками соответственно выступают Симферопольская и Бахчисарайская центральные районные больницы. Новые объекты в Симферопольском районе появятся в Дубках, Журавлевке, Пожарском, Скворцово, Лобаново, Заречном. В Бахчисарайском - в селах Железнодорожном, Кашатаны, Приятное свидание, Холмовка. Пять фельдшерско-акушерских пунктов в сентябре открыли в Белогорском районе Крыма. Новые объекты оснащены полным комплектом оборудования. В 2021 году в Крыму стартовала пятилетняя программа модернизации здравоохранения, в рамках которой построены 44 фельдшерско-акушерских пункта, одна врачебная амбулатория, закончен капремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять на личный контроль реализацию программ совершенствования первичного звена здравоохранения в стране. Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районеНи врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощиКогда в Крыму появятся цифровые медкарты
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РИА Новости Крым
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крым, симферопольский район, бахчисарайский район, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Десять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма

Новые врачебные амбулатории построят в двух районах Крыма к лету 2025 года

21:53 14.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре районной поликлиники
Медицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре районной поликлиники - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В десяти селах Симферопольского и Бахчисарайского районов к лету построят новые амбулатории. Соответствующие распоряжения главы Крыма Сергея Аксенова опубликованы на официальном правительственном портале республики.
В соответствии с документами, медучреждения в двух районах возведет ООО "Спецстрой". Общая стоимость работ превысит 29,8 млн рублей.
"Предельный срок, на который заключаются контракты, – 1 июня 2025 года", - сказано в распоряжениях.
Заказчиками соответственно выступают Симферопольская и Бахчисарайская центральные районные больницы. Новые объекты в Симферопольском районе появятся в Дубках, Журавлевке, Пожарском, Скворцово, Лобаново, Заречном. В Бахчисарайском - в селах Железнодорожном, Кашатаны, Приятное свидание, Холмовка.
Пять фельдшерско-акушерских пунктов в сентябре открыли в Белогорском районе Крыма. Новые объекты оснащены полным комплектом оборудования.
В 2021 году в Крыму стартовала пятилетняя программа модернизации здравоохранения, в рамках которой построены 44 фельдшерско-акушерских пункта, одна врачебная амбулатория, закончен капремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять на личный контроль реализацию программ совершенствования первичного звена здравоохранения в стране.
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