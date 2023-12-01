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Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе
Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе
На 800 тысяч рублей оштрафована подрядная организация за нарушение сроков выполнения госконтракта в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T11:52
2023-12-01T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На 800 тысяч рублей оштрафована подрядная организация за нарушение сроков выполнения госконтракта в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Речь идет о выполнении капитального ремонта врачебной амбулатории в селе Горностаевка. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь проведение работ на объекте контролирует прокуратура. В середине ноября сильный ливень подтопил больницу в поселке городского типа Багерово Ленинского района Крыма, в которой идет ремонт. Как пояснил РИА Новости Крым исполняющий обязанности заместителя главного врача Ленинской центральной районной больницы Ян Тамкович, в ходе ремонта со здания сняли кровлю и натянули пленку, но только на половину площади. Обильные осадки привели к подтоплению двух отделений. Ситуацию усугубили засоренные сливные стоки на крыше.Читайте также на РИА Новости Крым:Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницыСроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПыСильный ливень подтопил больницу в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230412/ni-vracha-ni-apteki-znamenityy-kurort-v-krymu-ostalsya-bez-medpomoschi-1128136770.html
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крым, прокуратура республики крым, ленинский район, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе

В Крыму подрядчик оштрафован на 800 тысяч рублей за срыв сроков капремонта амбулатории

11:52 01.12.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымКапитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Горностаевка Ленинского района Крыма
Капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Горностаевка Ленинского района Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На 800 тысяч рублей оштрафована подрядная организация за нарушение сроков выполнения госконтракта в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Речь идет о выполнении капитального ремонта врачебной амбулатории в селе Горностаевка.

"Подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные государственным контрактом работы по капитальному ремонту врачебной амбулатории в селе Горностаевка. Сумма неисполненных обязательств превысила 35 млн рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь проведение работ на объекте контролирует прокуратура.
В середине ноября сильный ливень подтопил больницу в поселке городского типа Багерово Ленинского района Крыма, в которой идет ремонт. Как пояснил РИА Новости Крым исполняющий обязанности заместителя главного врача Ленинской центральной районной больницы Ян Тамкович, в ходе ремонта со здания сняли кровлю и натянули пленку, но только на половину площади. Обильные осадки привели к подтоплению двух отделений. Ситуацию усугубили засоренные сливные стоки на крыше.
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