https://crimea.ria.ru/20231201/podryadchik-oshtrafovan-za-sryv-kapremonta-ambulatorii-v-leninskom-rayone-1133240152.html
Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе
Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе
На 800 тысяч рублей оштрафована подрядная организация за нарушение сроков выполнения госконтракта в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T11:52
2023-12-01T11:52
2023-12-01T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На 800 тысяч рублей оштрафована подрядная организация за нарушение сроков выполнения госконтракта в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Речь идет о выполнении капитального ремонта врачебной амбулатории в селе Горностаевка. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь проведение работ на объекте контролирует прокуратура. В середине ноября сильный ливень подтопил больницу в поселке городского типа Багерово Ленинского района Крыма, в которой идет ремонт. Как пояснил РИА Новости Крым исполняющий обязанности заместителя главного врача Ленинской центральной районной больницы Ян Тамкович, в ходе ремонта со здания сняли кровлю и натянули пленку, но только на половину площади. Обильные осадки привели к подтоплению двух отделений. Ситуацию усугубили засоренные сливные стоки на крыше.Читайте также на РИА Новости Крым:Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницыСроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПыСильный ливень подтопил больницу в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230412/ni-vracha-ni-apteki-znamenityy-kurort-v-krymu-ostalsya-bez-medpomoschi-1128136770.html
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крым, прокуратура республики крым, ленинский район, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе
В Крыму подрядчик оштрафован на 800 тысяч рублей за срыв сроков капремонта амбулатории