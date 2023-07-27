https://crimea.ria.ru/20230727/raboty-na-640-mln-rubley-v-dvukh-rayonakh-kryma-otremontiruyut-bolnitsy-1130316190.html

Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы

Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы

В Симферопольском и Ленинском районах Крыма капитально отремонтируют здания медицинских стационаров. Соответствующие распоряжения опубликованы на... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-27T08:29

2023-07-27T08:29

2023-07-26T22:51

крым

ленинский район

симферопольский район

здравоохранение в крыму и севастополе

экономика

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Симферопольском и Ленинском районах Крыма капитально отремонтируют здания медицинских стационаров. Соответствующие распоряжения опубликованы на правительственном портале республики.Симферопольский район"Определить общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Девелопмент" подрядчиком по контракту "Капитальный ремонт Перовской участковой больницы, по адресу Республика Крым, Симферопольский район, село Перово, улица Ленина, 1б", - сказано в распоряжении главы Крыма. Сумма контракта в данном случае – 33,1 млн рублей. Этот же подрядчик отремонтирует Пионерскую участковую больницу в селе Пионерское, по улице Алуштинской, 71а, почти за 45 млн рублей.Работы должны быть выполнены до 1 декабря. Заказчик – Симферопольская центральная районная клиническая больница.Ленино и БагеровоВ Ленинском районе выполнят ремонт районной больницы, расположенной в поселке Багерово, по улице Мира, 4. Цена контракта – 199,4 млн рублей. 173,7 млн рублей направят на капремонт хирургического корпуса центральной районной больницы в поселке Ленино, по улице Пушкина, 48, на ремонт здания лечебного корпуса по этому же адресу – еще 183,6 млн. Подрядчиком в данном случае определена фирма "Гранит", работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 года. Заказчиком выступает Ленинская центральная районная больница.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовНа развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублейМиллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд

https://crimea.ria.ru/20230710/putin-dal-pravo-medorganizatsiyam-v-krymu-rabotat-bez-litsenziy-esche-2-goda-1129929770.html

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