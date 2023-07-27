Рейтинг@Mail.ru
Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230727/raboty-na-640-mln-rubley-v-dvukh-rayonakh-kryma-otremontiruyut-bolnitsy-1130316190.html
Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы
Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы
В Симферопольском и Ленинском районах Крыма капитально отремонтируют здания медицинских стационаров. Соответствующие распоряжения опубликованы на... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-27T08:29
2023-07-26T22:51
крым
ленинский район
симферопольский район
здравоохранение в крыму и севастополе
экономика
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110145/79/1101457951_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_026b3f66752064a356c5e1aedd629e47.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Симферопольском и Ленинском районах Крыма капитально отремонтируют здания медицинских стационаров. Соответствующие распоряжения опубликованы на правительственном портале республики.Симферопольский район"Определить общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Девелопмент" подрядчиком по контракту "Капитальный ремонт Перовской участковой больницы, по адресу Республика Крым, Симферопольский район, село Перово, улица Ленина, 1б", - сказано в распоряжении главы Крыма. Сумма контракта в данном случае – 33,1 млн рублей. Этот же подрядчик отремонтирует Пионерскую участковую больницу в селе Пионерское, по улице Алуштинской, 71а, почти за 45 млн рублей.Работы должны быть выполнены до 1 декабря. Заказчик – Симферопольская центральная районная клиническая больница.Ленино и БагеровоВ Ленинском районе выполнят ремонт районной больницы, расположенной в поселке Багерово, по улице Мира, 4. Цена контракта – 199,4 млн рублей. 173,7 млн рублей направят на капремонт хирургического корпуса центральной районной больницы в поселке Ленино, по улице Пушкина, 48, на ремонт здания лечебного корпуса по этому же адресу – еще 183,6 млн. Подрядчиком в данном случае определена фирма "Гранит", работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 года. Заказчиком выступает Ленинская центральная районная больница.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовНа развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублейМиллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд
https://crimea.ria.ru/20230710/putin-dal-pravo-medorganizatsiyam-v-krymu-rabotat-bez-litsenziy-esche-2-goda-1129929770.html
крым
ленинский район
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110145/79/1101457951_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3462b00198059eeb18ff0fd38f4c2e33.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ленинский район, симферопольский район, здравоохранение в крыму и севастополе, экономика, общество, новости крыма
Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы

В Симферопольском и Ленинском районах Крыма до 2025 года капитально отремонтируют больницы

08:29 27.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонт больницы. Архив
Ремонт больницы. Архив - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Симферопольском и Ленинском районах Крыма капитально отремонтируют здания медицинских стационаров. Соответствующие распоряжения опубликованы на правительственном портале республики.

Симферопольский район

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Девелопмент" подрядчиком по контракту "Капитальный ремонт Перовской участковой больницы, по адресу Республика Крым, Симферопольский район, село Перово, улица Ленина, 1б", - сказано в распоряжении главы Крыма.
Сумма контракта в данном случае – 33,1 млн рублей. Этот же подрядчик отремонтирует Пионерскую участковую больницу в селе Пионерское, по улице Алуштинской, 71а, почти за 45 млн рублей.
Работы должны быть выполнены до 1 декабря. Заказчик – Симферопольская центральная районная клиническая больница.

Ленино и Багерово

В Ленинском районе выполнят ремонт районной больницы, расположенной в поселке Багерово, по улице Мира, 4. Цена контракта – 199,4 млн рублей.
173,7 млн рублей направят на капремонт хирургического корпуса центральной районной больницы в поселке Ленино, по улице Пушкина, 48, на ремонт здания лечебного корпуса по этому же адресу – еще 183,6 млн.
Подрядчиком в данном случае определена фирма "Гранит", работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 года. Заказчиком выступает Ленинская центральная районная больница.
Бесплатный дневной онкостационар появился в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 14:10
Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов
На развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублей
Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд
 
КрымЛенинский районСимферопольский районЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЭкономикаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Крымчанам запретили доступ на Арбатскую стрелку
09:48ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме
09:21Афросоюз обсудит с Путиным возможность возобновить зерновую сделку
08:54В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг
08:48Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО
08:37Аксенов назвал виновных в гибели детей на Украине
08:29Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы
08:09Крымский мост сейчас: ситуация на утро четверга
08:02Диораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году
07:39Музей имени Крошицкого в Севастополе могут открыть к новому году
07:04Крымчане за сутки отдали мошенникам более 300 тысяч рублей
00:01Жара, грозы и резкое ухудшение погоды ожидается в четверг в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 27 июля
22:17Британский хореограф Кук – о россиянах и своем месте в России
22:09Открытие Международного фестиваля в Херсонесе – видео
21:58Главные события и заявления дня: 26 июля
21:44Главные новости Крыма: 26 июля
21:29Зачем спелеологи из Крыма красили воду в Абхазии
21:13Товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть – Путин
21:03Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма
Лента новостейМолния