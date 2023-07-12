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На развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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На развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублей
На развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 12.07.2023
На развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублей
В Керченском городском округе на данный момент реализуется двадцать масштабных проектов по реконструкции и ремонту учреждений здравоохранения. Общая сумма... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T07:03
2023-07-12T07:03
крым
керчь
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Керченском городском округе на данный момент реализуется двадцать масштабных проектов по реконструкции и ремонту учреждений здравоохранения. Общая сумма инвестиций – полтора миллиарда рублей, заявила в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.По ее словам, в первой больнице города Керчи был поставлен компьютерный томограф, сегодня там открыт региональный сосудистый центр и отдельный филиал онкологического диспансера. Только в этом году Керчи было передано три единицы автомобильного санитарного транспорта.В целом, по словам Анны Рубель, объем инвестиций в здравоохранение всего Крыма измеряется десятками миллиардов рублей."Чего стоит только скорая помощь, за 10 лет мы уже дважды обновили автопарк. Потому что срок службы такого автомобиля, который гарантирует безопасность медикам и пациентам, это пять лет, чтобы машина нигде не застряла и не поломалась. Гарантийный срок в пять лет истек – и еще один комплект автомобилей глава республики передал буквально в прошлом году, почти двести автомобилей", - отметила она.По информации минздрава, благодаря проделанной работе удалось увеличить процент лицензирования учреждений здравоохранения с 25 % до 80 %. Ранее сообщалось, что срок лицензирования крымских учреждений здравоохранения, который должен был завершиться 1 июля 2023 года, продлен до 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышейСлучаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявленоКлещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом
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крым, керчь, здравоохранение в крыму и севастополе
На развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублей

В здравоохранении Керчи реализуется 20 проектов на сумму полтора миллиарда рублей - Рубель

07:03 12.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедик в коридоре больницы
Медик в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Керченском городском округе на данный момент реализуется двадцать масштабных проектов по реконструкции и ремонту учреждений здравоохранения. Общая сумма инвестиций – полтора миллиарда рублей, заявила в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.
"На территории этого городского округа работает 13 учреждений, в том числе структурные подразделения республиканских больниц, например, фтизиатрический диспансер, кожвендиспансер и так далее. Объем средств, который сегодня реализуется в Керчи, - полтора миллиарда рублей. И это только то, что происходит непосредственно сейчас, мы не считаем оборудования, которое уже закуплено. Это более 20 проектов, которые сегодня в стадии реализации", - сказала Анна Рубель.
По ее словам, в первой больнице города Керчи был поставлен компьютерный томограф, сегодня там открыт региональный сосудистый центр и отдельный филиал онкологического диспансера. Только в этом году Керчи было передано три единицы автомобильного санитарного транспорта.
В целом, по словам Анны Рубель, объем инвестиций в здравоохранение всего Крыма измеряется десятками миллиардов рублей.
"Чего стоит только скорая помощь, за 10 лет мы уже дважды обновили автопарк. Потому что срок службы такого автомобиля, который гарантирует безопасность медикам и пациентам, это пять лет, чтобы машина нигде не застряла и не поломалась. Гарантийный срок в пять лет истек – и еще один комплект автомобилей глава республики передал буквально в прошлом году, почти двести автомобилей", - отметила она.
По информации минздрава, благодаря проделанной работе удалось увеличить процент лицензирования учреждений здравоохранения с 25 % до 80 %. Ранее сообщалось, что срок лицензирования крымских учреждений здравоохранения, который должен был завершиться 1 июля 2023 года, продлен до 2025 года.
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КрымКерчьЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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