https://crimea.ria.ru/20230712/na-razvitie-meditsiny-v-kerchi-potratili-poltora-milliarda-rubley-1129992475.html

На развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублей

На развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 12.07.2023

На развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублей

В Керченском городском округе на данный момент реализуется двадцать масштабных проектов по реконструкции и ремонту учреждений здравоохранения. Общая сумма... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T07:03

2023-07-12T07:03

2023-07-12T07:03

крым

керчь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Керченском городском округе на данный момент реализуется двадцать масштабных проектов по реконструкции и ремонту учреждений здравоохранения. Общая сумма инвестиций – полтора миллиарда рублей, заявила в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.По ее словам, в первой больнице города Керчи был поставлен компьютерный томограф, сегодня там открыт региональный сосудистый центр и отдельный филиал онкологического диспансера. Только в этом году Керчи было передано три единицы автомобильного санитарного транспорта.В целом, по словам Анны Рубель, объем инвестиций в здравоохранение всего Крыма измеряется десятками миллиардов рублей."Чего стоит только скорая помощь, за 10 лет мы уже дважды обновили автопарк. Потому что срок службы такого автомобиля, который гарантирует безопасность медикам и пациентам, это пять лет, чтобы машина нигде не застряла и не поломалась. Гарантийный срок в пять лет истек – и еще один комплект автомобилей глава республики передал буквально в прошлом году, почти двести автомобилей", - отметила она.По информации минздрава, благодаря проделанной работе удалось увеличить процент лицензирования учреждений здравоохранения с 25 % до 80 %. Ранее сообщалось, что срок лицензирования крымских учреждений здравоохранения, который должен был завершиться 1 июля 2023 года, продлен до 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышейСлучаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявленоКлещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом

https://crimea.ria.ru/20230710/putin-dal-pravo-medorganizatsiyam-v-krymu-rabotat-bez-litsenziy-esche-2-goda-1129929770.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, здравоохранение в крыму и севастополе