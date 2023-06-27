https://crimea.ria.ru/20230627/v-sevastopol-prishla-medtekhnika-stoimostyu-33-mln-dlya-spaseniya-malyshey-1129655778.html

В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышей

В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышей - РИА Новости Крым, 27.06.2023

В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышей

Новое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это приобретение стало возможным РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T09:37

2023-06-27T09:37

2023-06-27T09:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Новое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это приобретение стало возможным благодаря региональному проекту "Развитие детского здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его информации, около 80% оперативных вмешательств, которые проводятся хирургами горбольницы № 5 являются малоинвазивными.Новый комплект эндоскопического оборудования для лапараскопических и трансуретральных операций был приобретен с целью улучшения качества проводимых операций, чтобы расширить их спектр и уменьшить неприятные ощущения у детей-пациентов.Губернатор отметил, что оборудование уже установлено в отделении, на нем работают специалисты."Теперь в отделении есть инструменты не только для детей старшего возраста, но и для новорожденных", - написал он. И уточнил, что благодаря новому оборудованию врачи смогут выполнять ряд вмешательств, в которых прежде были ограничены.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздравВ гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины скорой помощи

https://crimea.ria.ru/20221202/krymskie-vrachi-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-bolnomu-epilepsiey-1125657859.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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