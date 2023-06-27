https://crimea.ria.ru/20230627/v-sevastopol-prishla-medtekhnika-stoimostyu-33-mln-dlya-spaseniya-malyshey-1129655778.html
В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышей
В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышей - РИА Новости Крым, 27.06.2023
В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышей
Новое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это приобретение стало возможным РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T09:37
2023-06-27T09:37
2023-06-27T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Новое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это приобретение стало возможным благодаря региональному проекту "Развитие детского здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его информации, около 80% оперативных вмешательств, которые проводятся хирургами горбольницы № 5 являются малоинвазивными.Новый комплект эндоскопического оборудования для лапараскопических и трансуретральных операций был приобретен с целью улучшения качества проводимых операций, чтобы расширить их спектр и уменьшить неприятные ощущения у детей-пациентов.Губернатор отметил, что оборудование уже установлено в отделении, на нем работают специалисты."Теперь в отделении есть инструменты не только для детей старшего возраста, но и для новорожденных", - написал он. И уточнил, что благодаря новому оборудованию врачи смогут выполнять ряд вмешательств, в которых прежде были ограничены.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздравВ гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины скорой помощи
https://crimea.ria.ru/20221202/krymskie-vrachi-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-bolnomu-epilepsiey-1125657859.html
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышей
Развожаев: оборудование на 33 млн рублей пришло в больницу № 5 города Севастополя
09:37 27.06.2023 (обновлено: 09:55 27.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Новое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это приобретение стало возможным благодаря региональному проекту "Развитие детского здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Отделение хирургии городской больницы № 5 получило новое оборудование стоимостью более 33 млн рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По его информации, около 80% оперативных вмешательств, которые проводятся хирургами горбольницы № 5 являются малоинвазивными.
Новый комплект эндоскопического оборудования для лапараскопических и трансуретральных операций был приобретен с целью улучшения качества проводимых операций, чтобы расширить их спектр и уменьшить неприятные ощущения у детей-пациентов.
Губернатор отметил, что оборудование уже установлено в отделении, на нем работают специалисты.
"Теперь в отделении есть инструменты не только для детей старшего возраста, но и для новорожденных", - написал он. И уточнил, что благодаря новому оборудованию врачи смогут выполнять ряд вмешательств, в которых прежде были ограничены.
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