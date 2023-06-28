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Минздрав Крыма: больницы в Крыму не закроются - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Минздрав Крыма: больницы в Крыму не закроются
Минздрав Крыма: больницы в Крыму не закроются - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Минздрав Крыма: больницы в Крыму не закроются
Риска закрытия медицинских организаций в регионе нет, все больницы и поликлиники Крыма продолжат свою работу после 1 июля 2023 года. Так Министерство... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T11:40
2023-06-28T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Риска закрытия медицинских организаций в регионе нет, все больницы и поликлиники Крыма продолжат свою работу после 1 июля 2023 года. Так Министерство здравоохранения Республики Крым прокомментировало информацию источников РИА Новости Крым о том, что многие крымские больницы и поликлиники не получили лицензии до 1 июля 2023 года."Сообщаем, что для лицензирования медицинских организаций требуется их доведение до федеральных стандартов и нормативов. В этих целях разработаны и реализуются "дорожные карты", содержащие детальные перечни мероприятий, финансирование которых предусмотрено программами "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов", "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации". В период с 2014 по 2023 год на модернизацию региональной инфраструктуры здравоохранения из федерального и региональных бюджетов выделено 48,3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.По информации Минздрава, за девять лет в 61 медицинской организации построено более 250 объектов первичной медицинской помощи: ФАПы и врачебные амбулатории. Проведен капитальный ремонт более чем на 850 объектах здравоохранения.Благодаря проделанной работе удалось увеличить процент лицензирования учреждений здравоохранения с 25 % до 80 %. На сегодняшний день, заверили в ведомстве, все 84 медицинские организации имеют лицензию: 57 лицензированы полностью, 27 – лицензированы частично. Масштабная модернизация объектов здравоохранения продолжается, целый ряд медорганизаций по-прежнему нуждается в капитальном ремонте.Накануне депутат Государственной Думы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что законопроект о продлении сроков лицензирования для крымских больниц уже принят в первом чтении. В документе предусмотрено продление сроков лицензирования до 1 января 2026 года. Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года, что позволит учреждениям здравоохранения работать без перерывов.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после леченияКрымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьмиНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат
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крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма, минздрав крыма, минздрав рф
Минздрав Крыма: больницы в Крыму не закроются

Больницы не закроются: сроки лицензирования объектов здравоохранения Крыма будут продлены

11:40 28.06.2023 (обновлено: 11:49 28.06.2023)
 
© РИА Новости . Яков АндреевОбластная клиническая больница (ОКБ)
Областная клиническая больница (ОКБ) - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Яков Андреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Риска закрытия медицинских организаций в регионе нет, все больницы и поликлиники Крыма продолжат свою работу после 1 июля 2023 года. Так Министерство здравоохранения Республики Крым прокомментировало информацию источников РИА Новости Крым о том, что многие крымские больницы и поликлиники не получили лицензии до 1 июля 2023 года.
"Сообщаем, что для лицензирования медицинских организаций требуется их доведение до федеральных стандартов и нормативов. В этих целях разработаны и реализуются "дорожные карты", содержащие детальные перечни мероприятий, финансирование которых предусмотрено программами "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов", "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации". В период с 2014 по 2023 год на модернизацию региональной инфраструктуры здравоохранения из федерального и региональных бюджетов выделено 48,3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Минздрава, за девять лет в 61 медицинской организации построено более 250 объектов первичной медицинской помощи: ФАПы и врачебные амбулатории. Проведен капитальный ремонт более чем на 850 объектах здравоохранения.

"Наиболее активная динамика по модернизации отрасли здравоохранения отмечается за последние 3 года. В период с 2020 по 2023 годы выполнено 1172 мероприятия: проведено 350 капитальных ремонтов, построено 217 объектов здравоохранения, выполнено 650 мероприятий по разработке проектно-сметной документации, приобретена 1661 единица медицинского оборудования".

Благодаря проделанной работе удалось увеличить процент лицензирования учреждений здравоохранения с 25 % до 80 %. На сегодняшний день, заверили в ведомстве, все 84 медицинские организации имеют лицензию: 57 лицензированы полностью, 27 – лицензированы частично. Масштабная модернизация объектов здравоохранения продолжается, целый ряд медорганизаций по-прежнему нуждается в капитальном ремонте.
Накануне депутат Государственной Думы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что законопроект о продлении сроков лицензирования для крымских больниц уже принят в первом чтении. В документе предусмотрено продление сроков лицензирования до 1 января 2026 года. Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года, что позволит учреждениям здравоохранения работать без перерывов.
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