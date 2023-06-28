https://crimea.ria.ru/20230628/minzdrav-kryma-bolnitsy-v-krymu-ne-zakroyutsya-1129684944.html

Минздрав Крыма: больницы в Крыму не закроются

Минздрав Крыма: больницы в Крыму не закроются - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Минздрав Крыма: больницы в Крыму не закроются

Риска закрытия медицинских организаций в регионе нет, все больницы и поликлиники Крыма продолжат свою работу после 1 июля 2023 года. Так Министерство... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T11:40

2023-06-28T11:40

2023-06-28T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Риска закрытия медицинских организаций в регионе нет, все больницы и поликлиники Крыма продолжат свою работу после 1 июля 2023 года. Так Министерство здравоохранения Республики Крым прокомментировало информацию источников РИА Новости Крым о том, что многие крымские больницы и поликлиники не получили лицензии до 1 июля 2023 года."Сообщаем, что для лицензирования медицинских организаций требуется их доведение до федеральных стандартов и нормативов. В этих целях разработаны и реализуются "дорожные карты", содержащие детальные перечни мероприятий, финансирование которых предусмотрено программами "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов", "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации". В период с 2014 по 2023 год на модернизацию региональной инфраструктуры здравоохранения из федерального и региональных бюджетов выделено 48,3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.По информации Минздрава, за девять лет в 61 медицинской организации построено более 250 объектов первичной медицинской помощи: ФАПы и врачебные амбулатории. Проведен капитальный ремонт более чем на 850 объектах здравоохранения.Благодаря проделанной работе удалось увеличить процент лицензирования учреждений здравоохранения с 25 % до 80 %. На сегодняшний день, заверили в ведомстве, все 84 медицинские организации имеют лицензию: 57 лицензированы полностью, 27 – лицензированы частично. Масштабная модернизация объектов здравоохранения продолжается, целый ряд медорганизаций по-прежнему нуждается в капитальном ремонте.Накануне депутат Государственной Думы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что законопроект о продлении сроков лицензирования для крымских больниц уже принят в первом чтении. В документе предусмотрено продление сроков лицензирования до 1 января 2026 года. Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года, что позволит учреждениям здравоохранения работать без перерывов.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после леченияКрымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьмиНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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