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Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми
Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми
В Крыму за год работы паллиативного отделения медицинской помощи детям, которое было открыто при Республиканской детской клинической больнице, врачи и волонтеры РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T20:52
2023-06-23T20:52
2023-06-23T20:52
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
дети
детский хоспис в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за год работы паллиативного отделения медицинской помощи детям, которое было открыто при Республиканской детской клинической больнице, врачи и волонтеры помогли больше семидесяти тяжелобольным детям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.По словам директора, благодаря финансированию Фонда президентских грантов, у Крымского детского хосписа появилась возможность принять в выездную бригаду врача анестезиолога-реаниматолога, который теперь осуществляет патронаж вместе с педиатром."Сейчас в Республике Крым дома на респираторной поддержке находятся 11 детей, и задача врача анестезиолога-реаниматолога проводить регулярный мониторинг, настраивать оборудование, давать родителям рекомендации", - объяснила исполнительный директор.В течение года в паллиативном отделении при РДКБ получили помощь 25 детей сирот, прошло 12 досугово-развлекательных мероприятий для сотрудников, деток и их родителей, и 12 мероприятий по психологической поддержке персонала, чтобы не допустить профессионального выгорания, перечислила Рыжкова."Также мы провели пять обучений медицинского направления для сотрудников отделения – лучшие лекторы Российской Федерации по паллиативной помощи и детям представили темы, и наши сотрудники обучились", - уточнила она.При этом исполнительный директор Крымского детского хосписа отметила, что трудности по части оказания помощи тяжело больным детям с паллиативным статусом все еще остаются.Ранее сообщалось, что теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.Кроме того, семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье.Читайте также на РИА Новости Крым:Паллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделенияНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплатРушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, дети, детский хоспис в крыму, республиканская детская клиническая больница (рдкб), новости крыма
Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми
Крымский детский хоспис: за год помощь получили 73 ребенка с паллиативным статусом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за год работы паллиативного отделения медицинской помощи детям, которое было открыто при Республиканской детской клинической больнице, врачи и волонтеры помогли больше семидесяти тяжелобольным детям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.
"За год реализации нашего проекта в отделении получили помощь 73 ребенка, выездной бригадой сделано 293 выезда", - сообщила она.
По словам директора, благодаря финансированию Фонда президентских грантов, у Крымского детского хосписа появилась возможность принять в выездную бригаду врача анестезиолога-реаниматолога, который теперь осуществляет патронаж вместе с педиатром.
"Сейчас в Республике Крым дома на респираторной поддержке находятся 11 детей, и задача врача анестезиолога-реаниматолога проводить регулярный мониторинг, настраивать оборудование, давать родителям рекомендации", - объяснила исполнительный директор.
В течение года в паллиативном отделении при РДКБ получили помощь 25 детей сирот, прошло 12 досугово-развлекательных мероприятий для сотрудников, деток и их родителей, и 12 мероприятий по психологической поддержке персонала, чтобы не допустить профессионального выгорания, перечислила Рыжкова.
"Также мы провели пять обучений медицинского направления для сотрудников отделения – лучшие лекторы Российской Федерации по паллиативной помощи и детям представили темы, и наши сотрудники обучились", - уточнила она.
При этом исполнительный директор Крымского детского хосписа отметила, что трудности по части оказания помощи тяжело больным детям с паллиативным статусом все еще остаются.
"Они (трудности – ред.) в том, чтобы на быстрой основе ребенок мог получать лекарственные препараты и специализированное питание. Система нуждается в отработке и налаживании. Только сейчас в республике делаются первые шаги для того, чтобы наладить качественное оказание этого вида помощи", - резюмировала Рыжкова.
Ранее сообщалось, что теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут
круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. Проект Крымского детского хосписа "ПРОродителей" выиграл первый конкурс Фонда президентских грантов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.
Кроме того, семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье
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