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Рушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Рушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка
Рушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Рушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка
Работа с психологом крайне важна для семьи, в которой растет паллиативный ребенок. Как правильно подойти к этому вопросу, в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T21:16
2023-03-28T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Работа с психологом крайне важна для семьи, в которой растет паллиативный ребенок. Как правильно подойти к этому вопросу, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала координатор Крымского детского хосписа Ирина Казачкова.Когда нужна помощь психолога"Работа с психологом важна, ведь когда родителям говорят о диагнозе ребенка – рушится мир и все привычные жизненные устои. Это оказывает влияние на всю семью. И важно, чтобы такой семье вовремя помог психолог, потому что эмоциональное истощение накапливается очень быстро", - подчеркнула Ирина Казачкова.По ее словам, часто мама особенного ребенка остается без поддержки, случается, что нет близких родственников, готовых понять и помочь."Женщина постоянно находится в стрессе, потому что переживает за жизнь своего тяжелобольного ребенка. И нужен психолог, с которым она сможет проработать свои страхи. Не зря говорят: мамы, как пуговки, на них все держится. И важно быть в ресурсе, как сейчас говорят", - сказала координатор хосписа. И добавила: "Я и сама как мама особенного ребенка, и долго думала, что мне не нужна психологическая помощь. Но в прошлом году поняла, что ошибалась. Моя семья не воспринимала моего ребенка. И в этом мне помог разобраться психолог".Стараться держать себя в ресурсе можно и без помощи психолога. Например, устроить себе поход по магазинам одежды, встретиться с друзьями. Однако не всегда мама тяжелобольного ребенка может себе это позволить, чтобы выбраться из дома, нужно найти няню.Поддержка и наставничествоРодители особенных детей помогают и поддерживают друг друга в соцсетях.По словам Казачковой, когда-то она была в Крыму одной из первых, кто успешно ухаживал дома за тяжелобольным ребенком, и к ней за консультацией и советом обращались другие родители паллиативных детей.Напомним, теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.Ранее Крымский детский хоспис объявил старт очных и онлайн-занятий для родителей паллиативных детей со всей России. Родителей детей с паллиативным статусом со всей России приглашаются принять участие в образовательном медиапроекте "ПРОродители".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГСШанс на жизнь: как выявить раннюю детскую онкологию и спасти ребенкаПаллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог
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РИА Новости Крым
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паллиативная помощь в крыму, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости, новости крыма
Рушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка

Координатор детского хосписа: без помощи психолога и окружения из депрессии не выбраться

21:16 28.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПаллиативная помощь детям
Паллиативная помощь детям - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Работа с психологом крайне важна для семьи, в которой растет паллиативный ребенок. Как правильно подойти к этому вопросу, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала координатор Крымского детского хосписа Ирина Казачкова.

Когда нужна помощь психолога

"Работа с психологом важна, ведь когда родителям говорят о диагнозе ребенка – рушится мир и все привычные жизненные устои. Это оказывает влияние на всю семью. И важно, чтобы такой семье вовремя помог психолог, потому что эмоциональное истощение накапливается очень быстро", - подчеркнула Ирина Казачкова.
По ее словам, часто мама особенного ребенка остается без поддержки, случается, что нет близких родственников, готовых понять и помочь.
"Женщина постоянно находится в стрессе, потому что переживает за жизнь своего тяжелобольного ребенка. И нужен психолог, с которым она сможет проработать свои страхи. Не зря говорят: мамы, как пуговки, на них все держится. И важно быть в ресурсе, как сейчас говорят", - сказала координатор хосписа. И добавила: "Я и сама как мама особенного ребенка, и долго думала, что мне не нужна психологическая помощь. Но в прошлом году поняла, что ошибалась. Моя семья не воспринимала моего ребенка. И в этом мне помог разобраться психолог".
Стараться держать себя в ресурсе можно и без помощи психолога. Например, устроить себе поход по магазинам одежды, встретиться с друзьями. Однако не всегда мама тяжелобольного ребенка может себе это позволить, чтобы выбраться из дома, нужно найти няню.

"Но даже если в гости на 15 минут придет подруга, любой человек, встрече с которым ты рад, от общения с ним уже становится легче. Можно посмотреть хороший фильм. Мы погружаемся в своих детей настолько, что забываем про себя. Это большая ошибка. Мы ведь не только мамы, но и женщины. Надо радовать себя по мелочам. Это тяжело. Но это нужно делать. И без посторонней помощи не обойтись", - сказала Ирина Казачкова.

Поддержка и наставничество

Родители особенных детей помогают и поддерживают друг друга в соцсетях.
По словам Казачковой, когда-то она была в Крыму одной из первых, кто успешно ухаживал дома за тяжелобольным ребенком, и к ней за консультацией и советом обращались другие родители паллиативных детей.

"У меня ребенок с СМА (Спинальная мышечная атрофия - ред.), сейчас таких детей много – и в стране, и в нашем регионе, но на тот момент в Крыму я оказалась самой опытной по части ухода за таким ребенком, и ко мне оправляли других мамочек, чтобы я рассказывала родителям, с чем им придется столкнуться и куда обращаться", - вспоминает она.

Напомним, теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.
Ранее Крымский детский хоспис объявил старт очных и онлайн-занятий для родителей паллиативных детей со всей России. Родителей детей с паллиативным статусом со всей России приглашаются принять участие в образовательном медиапроекте "ПРОродители".
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