https://crimea.ria.ru/20230328/rushitsya-mir-kak-vybratsya-iz-depressii-materi-palliativnogo-rebenka-1127821202.html

Рушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка

Рушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Рушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка

Работа с психологом крайне важна для семьи, в которой растет паллиативный ребенок. Как правильно подойти к этому вопросу, в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T21:16

2023-03-28T21:16

2023-03-28T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Работа с психологом крайне важна для семьи, в которой растет паллиативный ребенок. Как правильно подойти к этому вопросу, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала координатор Крымского детского хосписа Ирина Казачкова.Когда нужна помощь психолога"Работа с психологом важна, ведь когда родителям говорят о диагнозе ребенка – рушится мир и все привычные жизненные устои. Это оказывает влияние на всю семью. И важно, чтобы такой семье вовремя помог психолог, потому что эмоциональное истощение накапливается очень быстро", - подчеркнула Ирина Казачкова.По ее словам, часто мама особенного ребенка остается без поддержки, случается, что нет близких родственников, готовых понять и помочь."Женщина постоянно находится в стрессе, потому что переживает за жизнь своего тяжелобольного ребенка. И нужен психолог, с которым она сможет проработать свои страхи. Не зря говорят: мамы, как пуговки, на них все держится. И важно быть в ресурсе, как сейчас говорят", - сказала координатор хосписа. И добавила: "Я и сама как мама особенного ребенка, и долго думала, что мне не нужна психологическая помощь. Но в прошлом году поняла, что ошибалась. Моя семья не воспринимала моего ребенка. И в этом мне помог разобраться психолог".Стараться держать себя в ресурсе можно и без помощи психолога. Например, устроить себе поход по магазинам одежды, встретиться с друзьями. Однако не всегда мама тяжелобольного ребенка может себе это позволить, чтобы выбраться из дома, нужно найти няню.Поддержка и наставничествоРодители особенных детей помогают и поддерживают друг друга в соцсетях.По словам Казачковой, когда-то она была в Крыму одной из первых, кто успешно ухаживал дома за тяжелобольным ребенком, и к ней за консультацией и советом обращались другие родители паллиативных детей.Напомним, теперь в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов. За помощью смогут обращаться не только крымчане, но и жители других регионов страны.Ранее Крымский детский хоспис объявил старт очных и онлайн-занятий для родителей паллиативных детей со всей России. Родителей детей с паллиативным статусом со всей России приглашаются принять участие в образовательном медиапроекте "ПРОродители".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГСШанс на жизнь: как выявить раннюю детскую онкологию и спасти ребенкаПаллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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