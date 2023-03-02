Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230302/v-krymu-rozhdaetsya-bolshe-devochek---statistika-otdelov-zags-1127290755.html
В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС
В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС - РИА Новости Крым, 01.03.2023
В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС
В Крыму с 21 по 25 февраля родилось 117 девочек и 108 мальчиков. Как сообщает пресс-служба минюста Крыма, статистика в пользу девочек сохраняется уже не первую... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-02T08:46
2023-03-01T19:51
крым
общество
новости крыма
новости
семья
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125413172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_719fe4ab78d9ee36932cef47ed6315ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с 21 по 25 февраля родилось 117 девочек и 108 мальчиков. Как сообщает пресс-служба минюста Крыма, статистика в пользу девочек сохраняется уже не первую неделю.Девочки и мальчикиПо данным Минюста, больше всего рождений зарегистрировано в Симферополе – 68, в Евпатории – 17, в Симферопольском районе – 15, в Бахчисарайском – 13, в Саках – 12.Чаще всего новорожденным давали популярные имена, но иногда родители выбирали редкие, например, Аврора, Темир, Аят, Хайри, Мартин.Свадьбы в КрымуПо числу свадеб другие города республики тоже опередила крымская столица: за неделю в Симферополе заключено 22 брака. В Евпатории зарегистрировано 15 новый семей, в Ялте – 10.Кроме того, за неделю отделы ЗАГС приняли 186 заявлений от крымчан о заключении брака.Читайте также на РИА Новости Крым:В первые дни января в Крыму родились 24 ребенкаВ России запретили суррогатное материнство для иностранцевНазваны женские имена, "притягивающие" богатство
https://crimea.ria.ru/20221003/nazvany-zhenskie-imena-prityagivayuschie-bogatstvo-1124688281.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125413172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9bc73f26ee49f72e8dd9e2a4b55f530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, новости крыма, новости, семья, дети
В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС

Минюст Крыма: за неделю в республике родилось 117 девочек и 108 мальчиков

08:46 02.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с 21 по 25 февраля родилось 117 девочек и 108 мальчиков. Как сообщает пресс-служба минюста Крыма, статистика в пользу девочек сохраняется уже не первую неделю.

Девочки и мальчики

По данным Минюста, больше всего рождений зарегистрировано в Симферополе – 68, в Евпатории – 17, в Симферопольском районе – 15, в Бахчисарайском – 13, в Саках – 12.
"Также зарегистрировано четыре двойни. Две в Саках – Михаил и Павел, Амир и Эмир, одна "королевская двойня" в Бахчисарае – Алена и Владимир, еще одна в Евпатории – Гузель и Мерьем".
Чаще всего новорожденным давали популярные имена, но иногда родители выбирали редкие, например, Аврора, Темир, Аят, Хайри, Мартин.

Свадьбы в Крыму

По числу свадеб другие города республики тоже опередила крымская столица: за неделю в Симферополе заключено 22 брака. В Евпатории зарегистрировано 15 новый семей, в Ялте – 10.
"Возраст новобрачных в среднем был в пределах 26-33 лет, а самыми возрастными оказались 81-летний мужчина и 72-летняя женщина, 71-летний мужчина и 64-летняя женщина, 73-летний мужчина и 75-летняя женщина, 77-летний мужчина и 58-летняя женщина", – уточнили в профильном министерстве.
Кроме того, за неделю отделы ЗАГС приняли 186 заявлений от крымчан о заключении брака.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В первые дни января в Крыму родились 24 ребенка
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
Названы женские имена, "притягивающие" богатство
Девочка - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября 2022, 08:37
Названы женские имена, "притягивающие" богатство
 
КрымОбществоНовости КрымаНовостисемьядети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55Удар на "встречке": в ДТП под Судаком пострадал годовалый ребенок
09:48Часть Симферополя до субботы останется без воды
09:41Грипп и ОРВИ в Севастополе: врачи оценили эпидобстановку
09:09Угроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США
08:46В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС
08:15Часть Симферополя останется без газа из-за плановых работ
07:45Стоит ли России вести переговоры по Украине – политолог
07:24Куда жаловаться на строителей во время капитального ремонта дома в Крыму
07:01Хроника Крымской весны: 2 марта
00:01Какой будет погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 2 марта
22:01Главные события и заявления дня: 1 марта
21:55Главные события Крыма за день: 1 марта
21:21Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
20:45Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
20:21Новый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились
20:20Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе
19:54Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю
19:15В Крыму начали работу специальные Telegram-чаты ЗдравКонтроля
18:41С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт
Лента новостейМолния