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В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС
В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС - РИА Новости Крым, 01.03.2023
В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС
В Крыму с 21 по 25 февраля родилось 117 девочек и 108 мальчиков. Как сообщает пресс-служба минюста Крыма, статистика в пользу девочек сохраняется уже не первую... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-02T08:46
2023-03-02T08:46
2023-03-01T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с 21 по 25 февраля родилось 117 девочек и 108 мальчиков. Как сообщает пресс-служба минюста Крыма, статистика в пользу девочек сохраняется уже не первую неделю.Девочки и мальчикиПо данным Минюста, больше всего рождений зарегистрировано в Симферополе – 68, в Евпатории – 17, в Симферопольском районе – 15, в Бахчисарайском – 13, в Саках – 12.Чаще всего новорожденным давали популярные имена, но иногда родители выбирали редкие, например, Аврора, Темир, Аят, Хайри, Мартин.Свадьбы в КрымуПо числу свадеб другие города республики тоже опередила крымская столица: за неделю в Симферополе заключено 22 брака. В Евпатории зарегистрировано 15 новый семей, в Ялте – 10.Кроме того, за неделю отделы ЗАГС приняли 186 заявлений от крымчан о заключении брака.Читайте также на РИА Новости Крым:В первые дни января в Крыму родились 24 ребенкаВ России запретили суррогатное материнство для иностранцевНазваны женские имена, "притягивающие" богатство
https://crimea.ria.ru/20221003/nazvany-zhenskie-imena-prityagivayuschie-bogatstvo-1124688281.html
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крым, общество, новости крыма, новости, семья, дети
В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС
Минюст Крыма: за неделю в республике родилось 117 девочек и 108 мальчиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с 21 по 25 февраля родилось 117 девочек и 108 мальчиков. Как сообщает пресс-служба минюста Крыма, статистика в пользу девочек сохраняется уже не первую неделю.
Девочки и мальчики
По данным Минюста, больше всего рождений зарегистрировано в Симферополе – 68, в Евпатории – 17, в Симферопольском районе – 15, в Бахчисарайском – 13, в Саках – 12.
"Также зарегистрировано четыре двойни. Две в Саках – Михаил и Павел, Амир и Эмир, одна "королевская двойня" в Бахчисарае – Алена и Владимир, еще одна в Евпатории – Гузель и Мерьем".
Чаще всего новорожденным давали популярные имена, но иногда родители выбирали редкие, например, Аврора, Темир, Аят, Хайри, Мартин.
Свадьбы в Крыму
По числу свадеб другие города республики тоже опередила крымская столица: за неделю в Симферополе заключено 22 брака. В Евпатории зарегистрировано 15 новый семей, в Ялте – 10.
"Возраст новобрачных в среднем был в пределах 26-33 лет, а самыми возрастными оказались 81-летний мужчина и 72-летняя женщина, 71-летний мужчина и 64-летняя женщина, 73-летний мужчина и 75-летняя женщина, 77-летний мужчина и 58-летняя женщина", – уточнили в профильном министерстве.
Кроме того, за неделю отделы ЗАГС приняли 186 заявлений от крымчан о заключении брака.
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