https://crimea.ria.ru/20230302/v-krymu-rozhdaetsya-bolshe-devochek---statistika-otdelov-zags-1127290755.html

В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС

В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС - РИА Новости Крым, 01.03.2023

В Крыму рождается больше девочек - статистика отделов ЗАГС

В Крыму с 21 по 25 февраля родилось 117 девочек и 108 мальчиков. Как сообщает пресс-служба минюста Крыма, статистика в пользу девочек сохраняется уже не первую... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-02T08:46

2023-03-02T08:46

2023-03-01T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с 21 по 25 февраля родилось 117 девочек и 108 мальчиков. Как сообщает пресс-служба минюста Крыма, статистика в пользу девочек сохраняется уже не первую неделю.Девочки и мальчикиПо данным Минюста, больше всего рождений зарегистрировано в Симферополе – 68, в Евпатории – 17, в Симферопольском районе – 15, в Бахчисарайском – 13, в Саках – 12.Чаще всего новорожденным давали популярные имена, но иногда родители выбирали редкие, например, Аврора, Темир, Аят, Хайри, Мартин.Свадьбы в КрымуПо числу свадеб другие города республики тоже опередила крымская столица: за неделю в Симферополе заключено 22 брака. В Евпатории зарегистрировано 15 новый семей, в Ялте – 10.Кроме того, за неделю отделы ЗАГС приняли 186 заявлений от крымчан о заключении брака.Читайте также на РИА Новости Крым:В первые дни января в Крыму родились 24 ребенкаВ России запретили суррогатное материнство для иностранцевНазваны женские имена, "притягивающие" богатство

https://crimea.ria.ru/20221003/nazvany-zhenskie-imena-prityagivayuschie-bogatstvo-1124688281.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, новости крыма, новости, семья, дети