https://crimea.ria.ru/20230108/v-pervye-dni-yanvarya-v-krymu-rodilis-24-rebenka-1126295334.html
В первые дни января в Крыму родились 24 ребенка
В первые дни января в Крыму родились 24 ребенка - РИА Новости Крым, 08.01.2023
В первые дни января в Крыму родились 24 ребенка
В первые дни января в республике зарегистрировали рождение 24 детей. Кроме того, девять пар успели узаконить свои отношения. Об этом сообщает минюст. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T13:29
2023-01-08T13:29
2023-01-08T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В первые дни января в республике зарегистрировали рождение 24 детей. Кроме того, девять пар успели узаконить свои отношения. Об этом сообщает минюст.Отмечается, что первые шесть свидетельств о рождении вручили родителям из Симферополя. Новорожденные девочки получили имена Доминика, Елизавета, Риана, Милана, Карина, Полина.В Джанкое зарегистрировано рождение четырех детей, в Нижнегорском районе и в Феодосии – по три ребенка, в Красноперекопском и Красногвардейском районах – по два, в Керчи, Ленино, в Первомайском районе и в Евпатории – по одному ребенку.При этом мальчиков зарегистрировано меньше, чем девочек – 9 и 15. Также родилась одна двойня в Красногвардейском районе – девочки Валерия и Полина.Самые распространенные имена у первых в 2023 году новорожденных в Крыму – Максим, Матвей, Милана, Полина. Также дети получили имена Анастасия, Наджие, Лев, Илья, Валерия, Даниил, Никита, Артем, Анисия, Алиса, Мерьем, Мария, Доминика, Елизавета, Риана, Карина.Первые браки 2023 года зарегистрированы в Нижнегорском районе – четыре бракосочетания, в Феодосии и в Армянске – по две, в Джанкое – одна. Также отделы ЗАГС приняли 10 заявлений на брак и зарегистрировали три установления отцовства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в новогоднюю ночь родились семь малышейВыходили малыша весом 400 граммов: юбилей Перинатального центра в КрымуВ России запретили суррогатное материнство для иностранцев
https://crimea.ria.ru/20221117/kak-v-krymu-spasayut-nedonoshennykh-detey-vozmozhnosti-neonatologov-1125419203.html
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крым, общество, новости крыма, минюст крыма, симферополь, джанкой, керчь, феодосия, евпатория, красноперекопск, армянск
В первые дни января в Крыму родились 24 ребенка
В Крыму в первые дни января родились Максим, Милана, Риана, Доминика, Лев, Анисия
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В первые дни января в республике зарегистрировали рождение 24 детей. Кроме того, девять пар успели узаконить свои отношения. Об этом сообщает минюст.
Отмечается, что первые шесть свидетельств о рождении вручили родителям из Симферополя. Новорожденные девочки получили имена Доминика, Елизавета, Риана, Милана, Карина, Полина.
В Джанкое зарегистрировано рождение четырех детей, в Нижнегорском районе и в Феодосии – по три ребенка, в Красноперекопском и Красногвардейском районах – по два, в Керчи, Ленино, в Первомайском районе и в Евпатории – по одному ребенку.
"Вместе с тем, среди всех регистраций рождения хочется выделить торжественное вручение свидетельства о рождении родителям маленькой Миланы, поскольку новорожденная появилась на свет в первые минуты 2023 года – в 00:35. Малышка стала первенцем в семье Дмитрия и Полины Яременко", - рассказали в ведомстве.
При этом мальчиков зарегистрировано меньше, чем девочек – 9 и 15. Также родилась одна двойня в Красногвардейском районе – девочки Валерия и Полина.
Самые распространенные имена у первых в 2023 году новорожденных в Крыму – Максим, Матвей, Милана, Полина. Также дети получили имена Анастасия, Наджие, Лев, Илья, Валерия, Даниил, Никита, Артем, Анисия, Алиса, Мерьем, Мария, Доминика, Елизавета, Риана, Карина.
Первые браки 2023 года зарегистрированы в Нижнегорском районе – четыре бракосочетания, в Феодосии и в Армянске – по две, в Джанкое – одна. Также отделы ЗАГС приняли 10 заявлений на брак и зарегистрировали три установления отцовства.
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