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Названы женские имена, "притягивающие" богатство - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Названы женские имена, "притягивающие" богатство
Названы женские имена, "притягивающие" богатство - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Названы женские имена, "притягивающие" богатство
обычно обладают коммерческой жилкой, а значит, с большей вероятностью смогут притянуть богатство, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалистов по... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T08:37
2022-10-03T08:37
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Имя, которое человек получает при рождении, во многом определяет набор личных качеств во взрослом возрасте. Например, Дарьи обычно обладают коммерческой жилкой, а значит, с большей вероятностью смогут притянуть богатство, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалистов по энергетике имен.По словам экспертов, кроме предпринимательского таланта, Даши еще и лидеры, а также умеют обходиться без лишних трат.Еще одно женское имя, обладательницы которого часто оказываются финансово успешными - Анна. Ани очень активны, всегда способны найти любимое и при этом хорошо оплачиваемое дело. Кроме того, они обладают очень сильным характером и весьма трудолюбивы.Авдотьи не боятся рисковать и притягивают удачу. А еще эти девушки часто выбирают приоритетным направлением образование и не скупятся тратить на учебу деньги. Такая стратегия приводит их к финансовому успеху.А вот Карины часто оказываются богатыми из-за своего невероятного упорства - эти девушки готовы идти к своим целям и начинать путь сначала, если это требуется. В итоге они добиваются практически всего, чего хотят.Ранее специалисты назвали женские имена, обладательницам которых не везет в любви. Среди них Марии, Миланы, Арины, Елизаветы.
https://crimea.ria.ru/20220926/zhenschinam-s-kakimi-imenami-ne-vezet-v-lyubvi-1124632391.html
https://crimea.ria.ru/20220903/uspet-vse-kak-ne-zashitsya-na-rabote-i-doma---sovety-zhenschinam-1124385775.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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общество
Названы женские имена, "притягивающие" богатство

Эксперты перечислили женские имена, обладательницы которых имеют все шансы разбогатеть

08:37 03.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевочка
Девочка - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Имя, которое человек получает при рождении, во многом определяет набор личных качеств во взрослом возрасте. Например, Дарьи обычно обладают коммерческой жилкой, а значит, с большей вероятностью смогут притянуть богатство, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалистов по энергетике имен.
По словам экспертов, кроме предпринимательского таланта, Даши еще и лидеры, а также умеют обходиться без лишних трат.
Женская мода - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 21:57
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Еще одно женское имя, обладательницы которого часто оказываются финансово успешными - Анна. Ани очень активны, всегда способны найти любимое и при этом хорошо оплачиваемое дело. Кроме того, они обладают очень сильным характером и весьма трудолюбивы.
Авдотьи не боятся рисковать и притягивают удачу. А еще эти девушки часто выбирают приоритетным направлением образование и не скупятся тратить на учебу деньги. Такая стратегия приводит их к финансовому успеху.
А вот Карины часто оказываются богатыми из-за своего невероятного упорства - эти девушки готовы идти к своим целям и начинать путь сначала, если это требуется. В итоге они добиваются практически всего, чего хотят.
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3 сентября, 19:21
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Ранее специалисты назвали женские имена, обладательницам которых не везет в любви. Среди них Марии, Миланы, Арины, Елизаветы.
 
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