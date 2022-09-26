Рейтинг@Mail.ru
Женщинам с какими именами не везет в любви - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220926/zhenschinam-s-kakimi-imenami-ne-vezet-v-lyubvi-1124632391.html
Женщинам с какими именами не везет в любви
Женщинам с какими именами не везет в любви - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Женщинам с какими именами не везет в любви
Некоторые имена обладают энергетикой, которая делает их обладательниц невезучими в любви. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалистов в этой... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T21:57
2022-09-26T21:57
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1c/1121887968_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_cff3b0d96a1244508e067073dd006464.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Некоторые имена обладают энергетикой, которая делает их обладательниц невезучими в любви. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалистов в этой области.По словам экспертов, одно из самых невезучих в любви имен - Мария. Женщины с этим именем обычно слишком добрые, мужчины выбирают их из корысти и чтобы почувствовать себя под опекой, а любят по-настоящему редко.Миланам тоже не слишком везет в любви, но по другой причине: чаще всего это женщины-карьеристки, с блестящей репутацией в кругу коллег. Одновременно эти женщины слишком добрые. Сочетание этих качеств провоцирует мужчин использовать Милан для достижения своих целей на работе. По аналогичной причине редко бывают по-настоящему любимы Инны.Арины - трудолюбивые и усердные, всегда готовы прийти на помощь, одолжить денег, чем также часто пользуются непорядочные мужчины. А вот Елизаветы слишком любят быть в центре внимания, что часто отпугивает мужчин. С другой стороны, благодаря своей коммуникабельности Лизы часто имеют хорошие связи, чем тоже стремятся воспользоваться их поклонники.Эксперты отмечают, что из-за особенностей своих характеров женщины с такими именами чаще всего сами выбирают кавалеров, которые не любят их, а используют в своих целях.Ранее эксперты рассказали, какое имя дать девочке, чтобы она выросла хорошей мамой: самыми лучшими мамами становятся женщины с именами Мария, Арина, Анастасия и Людмила.
https://crimea.ria.ru/20220512/ot-kakikh-zhenschin-ubegayut-muzhchiny--psikholog-1123203188.html
https://crimea.ria.ru/20220823/kak-otsutstvie-seksa-vliyaet-na-zdorove-muzhchin-1124264718.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1c/1121887968_168:0:1608:1080_1920x0_80_0_0_aaa4d150a37000ed71da778f6523f95e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество
Женщинам с какими именами не везет в любви

Специалисты назвали женские имена, обладательницам которых не везет в любви

21:57 26.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенская мода
Женская мода - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Некоторые имена обладают энергетикой, которая делает их обладательниц невезучими в любви. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалистов в этой области.
По словам экспертов, одно из самых невезучих в любви имен - Мария. Женщины с этим именем обычно слишком добрые, мужчины выбирают их из корысти и чтобы почувствовать себя под опекой, а любят по-настоящему редко.
Семейный конфликт - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:12
От каких женщин убегают мужчины — психолог
Миланам тоже не слишком везет в любви, но по другой причине: чаще всего это женщины-карьеристки, с блестящей репутацией в кругу коллег. Одновременно эти женщины слишком добрые. Сочетание этих качеств провоцирует мужчин использовать Милан для достижения своих целей на работе. По аналогичной причине редко бывают по-настоящему любимы Инны.
Арины - трудолюбивые и усердные, всегда готовы прийти на помощь, одолжить денег, чем также часто пользуются непорядочные мужчины. А вот Елизаветы слишком любят быть в центре внимания, что часто отпугивает мужчин. С другой стороны, благодаря своей коммуникабельности Лизы часто имеют хорошие связи, чем тоже стремятся воспользоваться их поклонники.
Эксперты отмечают, что из-за особенностей своих характеров женщины с такими именами чаще всего сами выбирают кавалеров, которые не любят их, а используют в своих целях.
Мужчина и женщины - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 20:24
Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчин
Ранее эксперты рассказали, какое имя дать девочке, чтобы она выросла хорошей мамой: самыми лучшими мамами становятся женщины с именами Мария, Арина, Анастасия и Людмила.
 
Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:53Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек
22:29Снижение давления зафиксировали на обеих нитках "Северного потока"
22:04Главные новости и заявления дня: 26 сентября
21:57Женщинам с какими именами не везет в любви
21:38Как мобилизованные смогут получить кредитные каникулы
21:14Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России
21:01Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
20:50Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ
20:39ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании
19:58По барже в Херсоне ударили из HIMARS, есть погибшие
19:41В Ижевск после стрельбы в школе прибыли врачи из Татарстана
19:19Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь
18:58Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан
18:31ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации
18:14Устроивший стрельбу в школе Ижевска был болен шизофренией
18:06Кто не подлежит частичной мобилизации в России
17:52Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации
17:22В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
17:07В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
16:48Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
Лента новостейМолния