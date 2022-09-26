https://crimea.ria.ru/20220926/zhenschinam-s-kakimi-imenami-ne-vezet-v-lyubvi-1124632391.html

Женщинам с какими именами не везет в любви

Женщинам с какими именами не везет в любви - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Женщинам с какими именами не везет в любви

Некоторые имена обладают энергетикой, которая делает их обладательниц невезучими в любви. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалистов в этой... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T21:57

2022-09-26T21:57

2022-09-26T21:57

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Некоторые имена обладают энергетикой, которая делает их обладательниц невезучими в любви. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалистов в этой области.По словам экспертов, одно из самых невезучих в любви имен - Мария. Женщины с этим именем обычно слишком добрые, мужчины выбирают их из корысти и чтобы почувствовать себя под опекой, а любят по-настоящему редко.Миланам тоже не слишком везет в любви, но по другой причине: чаще всего это женщины-карьеристки, с блестящей репутацией в кругу коллег. Одновременно эти женщины слишком добрые. Сочетание этих качеств провоцирует мужчин использовать Милан для достижения своих целей на работе. По аналогичной причине редко бывают по-настоящему любимы Инны.Арины - трудолюбивые и усердные, всегда готовы прийти на помощь, одолжить денег, чем также часто пользуются непорядочные мужчины. А вот Елизаветы слишком любят быть в центре внимания, что часто отпугивает мужчин. С другой стороны, благодаря своей коммуникабельности Лизы часто имеют хорошие связи, чем тоже стремятся воспользоваться их поклонники.Эксперты отмечают, что из-за особенностей своих характеров женщины с такими именами чаще всего сами выбирают кавалеров, которые не любят их, а используют в своих целях.Ранее эксперты рассказали, какое имя дать девочке, чтобы она выросла хорошей мамой: самыми лучшими мамами становятся женщины с именами Мария, Арина, Анастасия и Людмила.

https://crimea.ria.ru/20220512/ot-kakikh-zhenschin-ubegayut-muzhchiny--psikholog-1123203188.html

https://crimea.ria.ru/20220823/kak-otsutstvie-seksa-vliyaet-na-zdorove-muzhchin-1124264718.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество