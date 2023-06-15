Рейтинг@Mail.ru
Клещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230615/kleschevoy-borrelioz-v-krymu---vrach-rasskazala-o-vysokikh-riskakh-letom-1129381396.html
Клещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом
Клещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Клещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом
С наступлением теплой погоды в Крыму традиционно увеличивается число обращений к медикам из-за укусов клещей, при этом в ряде случаев такие укусы приводят к... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T07:56
2023-06-15T09:08
новости
новости крыма
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
боррелиоз (болезнь лайма)
минздрав крыма
клещи
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111467/73/1114677395_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_d329ccaddea3e8cad640192bbdd88a17.jpg
Доктор Одинец рассказала о рисках заражения клещевым боррелиозом
Доктор Одинец рассказала о рисках заражения клещевым боррелиозом
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С наступлением теплой погоды в Крыму традиционно увеличивается число обращений к медикам из-за укусов клещей, при этом в ряде случаев такие укусы приводят к заражению клещевым боррелиозом. О том, как не стать жертвой этой болезни и что о ней необходимо знать, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по первой помощи республиканского Минздрава Татьяна Одинец.Откуда берется клещевой боррелиозПо словам Одинец, боррелиоз - актуальная инфекция для Крыма. Главный ее источник - крупный и мелкий домашний скот, олени, грызуны, дикие и домашние собаки, лисы и волки. От животных человеку боррелии переносят иксодовые клещи, в результате в ряде случаев развивается клещевой боррелиоз. Также заболеть можно при употреблении сырого молока. Передачи от человека к человеку нет, а вот от беременной женщины к плоду заболевание передается.Как определить болезнь"Если после посещения лесопарковой зоны поднялась температура, есть головная боль, слабость, недомогание, боль в суставах - все это признаки заражения", - перечисляет Одинец.Специалист советует при таких симптомах осмотреть тело на предмет укусов клеща: как правило, при заражении боррелиозом на месте укуса появляется отек, жжение и зуд, может быть покраснение. Также надо осмотреть лимфоузлы - они могут быть болезненными, плотными, воспаленными. Самостоятельно лечиться не нужно - есть риск недолечивания и развития хронической формы болезни, при которой поражается центральная нервная система с последующим развитием энцефалита, могут вовлекаться в поражение суставы, сердечно-сосудистая система. Все это может привести к инвалидизации, поэтому при подозрениях необходимо немедленно обратиться к врачу.Что делать, если нашли на себе клеща"Иногда бывает, что заболевание протекает без каких-либо признаков, часто симптомы проявляются через 10-14 дней, поэтому важно правильно действовать при обнаружении на себе клеща. Во-первых, нужно обратиться в травмпункт, чтобы клеща снял специалист. Самостоятельно это делать нельзя, поскольку есть риск попадания остатков клеща в рану. После того, как клещ удален, его необходимо отнести на идентификацию, чтобы определить, является ли он переносчиком боррелий. Также нужно сходить на консультацию к инфекционисту, который назначит экстренную профилактику", - поясняет доктор.Но главное - профилактика: отправляясь в лес или парк, надо одеться так, чтобы кожа была закрыта. Еще следует использовать репелленты, а после прогулки необходимо внимательно осмотреть все тело и одежду.Ранее сообщалось, что в Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозомЧем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укусаВ Крыму наступает очередной пик активности клещей
https://crimea.ria.ru/20230414/chem-opasny-kleschi-kakie-bolezni-oni-perenosyat-i-kak-vyzhit-posle-ukusa-1128165656.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111467/73/1114677395_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_9b44d6421092dc66f445df2aaa93726c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, боррелиоз (болезнь лайма), минздрав крыма, клещи
Клещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом

Доктор Одинец: в Крыму повышается риск заражения клещевым боррелиозом

07:56 15.06.2023 (обновлено: 09:08 15.06.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКлещи в паразитологической лаборатории. Архивное фото
Клещи в паразитологической лаборатории. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С наступлением теплой погоды в Крыму традиционно увеличивается число обращений к медикам из-за укусов клещей, при этом в ряде случаев такие укусы приводят к заражению клещевым боррелиозом. О том, как не стать жертвой этой болезни и что о ней необходимо знать, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по первой помощи республиканского Минздрава Татьяна Одинец.
Доктор Одинец рассказала о рисках заражения клещевым боррелиозом
07:56

Откуда берется клещевой боррелиоз

По словам Одинец, боррелиоз - актуальная инфекция для Крыма. Главный ее источник - крупный и мелкий домашний скот, олени, грызуны, дикие и домашние собаки, лисы и волки. От животных человеку боррелии переносят иксодовые клещи, в результате в ряде случаев развивается клещевой боррелиоз. Также заболеть можно при употреблении сырого молока. Передачи от человека к человеку нет, а вот от беременной женщины к плоду заболевание передается.
"Чаще всего заболеваемость клещевым боррелиозом (еще его называют болезнью Лайма) повышается в жаркое время года, когда клещи наиболее активны. Самое опасное время суток - утро и вечер", - предупреждает специалист.

Как определить болезнь

"Если после посещения лесопарковой зоны поднялась температура, есть головная боль, слабость, недомогание, боль в суставах - все это признаки заражения", - перечисляет Одинец.
Специалист советует при таких симптомах осмотреть тело на предмет укусов клеща: как правило, при заражении боррелиозом на месте укуса появляется отек, жжение и зуд, может быть покраснение. Также надо осмотреть лимфоузлы - они могут быть болезненными, плотными, воспаленными. Самостоятельно лечиться не нужно - есть риск недолечивания и развития хронической формы болезни, при которой поражается центральная нервная система с последующим развитием энцефалита, могут вовлекаться в поражение суставы, сердечно-сосудистая система. Все это может привести к инвалидизации, поэтому при подозрениях необходимо немедленно обратиться к врачу.

Что делать, если нашли на себе клеща

"Иногда бывает, что заболевание протекает без каких-либо признаков, часто симптомы проявляются через 10-14 дней, поэтому важно правильно действовать при обнаружении на себе клеща. Во-первых, нужно обратиться в травмпункт, чтобы клеща снял специалист. Самостоятельно это делать нельзя, поскольку есть риск попадания остатков клеща в рану. После того, как клещ удален, его необходимо отнести на идентификацию, чтобы определить, является ли он переносчиком боррелий. Также нужно сходить на консультацию к инфекционисту, который назначит экстренную профилактику", - поясняет доктор.
Но главное - профилактика: отправляясь в лес или парк, надо одеться так, чтобы кожа была закрыта. Еще следует использовать репелленты, а после прогулки необходимо внимательно осмотреть все тело и одежду.
Ранее сообщалось, что в Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом
Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укуса
В Крыму наступает очередной пик активности клещей
Клещ в лесу. Архивное фото
14 апреля, 08:45
Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укусаКлещи могут быть переносчиками до 10 разных вирусов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. Риски, связанные с клещами, выросли с приходом весны – клещи проснулись почти во всех регионах России.
Радио "Спутник в Крыму"НовостиНовости КрымаЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеБоррелиоз (Болезнь Лайма)Минздрав Крымаклещи
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:58Есть ли радиационные риски на ЗАЭС
08:23Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели
08:12Пожарные машины и лестницы у здания Совмина Крыма - учения МЧС
07:56Клещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом
07:29Что войдет в новые пакеты военной помощи Киеву
07:02Больше 70 улиц Симферополя в четверг останутся без света - адреса
06:35Атака 9 беспилотников на Крым: что известно
00:01В Крыму кратковременные дожди и грозы: прогноз на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 июня
22:20Главные события и заявления дня: 14 июня
21:39Главные новости Крыма: 14 июня
21:18Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млн
20:49Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам
20:36Ученые оценили риски загрязнения Черного моря после ЧП на ГЭС
20:12Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето
19:57Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте
19:34Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речь
19:16Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС
18:59ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие
18:45Особенное кощунство ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке
Лента новостейМолния