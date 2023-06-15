https://crimea.ria.ru/20230615/kleschevoy-borrelioz-v-krymu---vrach-rasskazala-o-vysokikh-riskakh-letom-1129381396.html

Клещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом

Клещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Клещевой боррелиоз в Крыму - врач рассказала о высоких рисках летом

С наступлением теплой погоды в Крыму традиционно увеличивается число обращений к медикам из-за укусов клещей, при этом в ряде случаев такие укусы приводят к... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T07:56

2023-06-15T07:56

2023-06-15T09:08

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Доктор Одинец рассказала о рисках заражения клещевым боррелиозом Доктор Одинец рассказала о рисках заражения клещевым боррелиозом audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С наступлением теплой погоды в Крыму традиционно увеличивается число обращений к медикам из-за укусов клещей, при этом в ряде случаев такие укусы приводят к заражению клещевым боррелиозом. О том, как не стать жертвой этой болезни и что о ней необходимо знать, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по первой помощи республиканского Минздрава Татьяна Одинец.Откуда берется клещевой боррелиозПо словам Одинец, боррелиоз - актуальная инфекция для Крыма. Главный ее источник - крупный и мелкий домашний скот, олени, грызуны, дикие и домашние собаки, лисы и волки. От животных человеку боррелии переносят иксодовые клещи, в результате в ряде случаев развивается клещевой боррелиоз. Также заболеть можно при употреблении сырого молока. Передачи от человека к человеку нет, а вот от беременной женщины к плоду заболевание передается.Как определить болезнь"Если после посещения лесопарковой зоны поднялась температура, есть головная боль, слабость, недомогание, боль в суставах - все это признаки заражения", - перечисляет Одинец.Специалист советует при таких симптомах осмотреть тело на предмет укусов клеща: как правило, при заражении боррелиозом на месте укуса появляется отек, жжение и зуд, может быть покраснение. Также надо осмотреть лимфоузлы - они могут быть болезненными, плотными, воспаленными. Самостоятельно лечиться не нужно - есть риск недолечивания и развития хронической формы болезни, при которой поражается центральная нервная система с последующим развитием энцефалита, могут вовлекаться в поражение суставы, сердечно-сосудистая система. Все это может привести к инвалидизации, поэтому при подозрениях необходимо немедленно обратиться к врачу.Что делать, если нашли на себе клеща"Иногда бывает, что заболевание протекает без каких-либо признаков, часто симптомы проявляются через 10-14 дней, поэтому важно правильно действовать при обнаружении на себе клеща. Во-первых, нужно обратиться в травмпункт, чтобы клеща снял специалист. Самостоятельно это делать нельзя, поскольку есть риск попадания остатков клеща в рану. После того, как клещ удален, его необходимо отнести на идентификацию, чтобы определить, является ли он переносчиком боррелий. Также нужно сходить на консультацию к инфекционисту, который назначит экстренную профилактику", - поясняет доктор.Но главное - профилактика: отправляясь в лес или парк, надо одеться так, чтобы кожа была закрыта. Еще следует использовать репелленты, а после прогулки необходимо внимательно осмотреть все тело и одежду.Ранее сообщалось, что в Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозомЧем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укусаВ Крыму наступает очередной пик активности клещей

https://crimea.ria.ru/20230414/chem-opasny-kleschi-kakie-bolezni-oni-perenosyat-i-kak-vyzhit-posle-ukusa-1128165656.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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