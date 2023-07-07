Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублей
Росздравнадзор: в Керченскую горбольницу №1 закуплено оборудование на 12 млн рублей
© Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина, Depositphotos / katerynakonГипретрофическая кардиомиопатия
© Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина, Depositphotos / katerynakon
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Оборудование на сумму, превышающую 12 млн рублей, было закуплено в Керченскую городскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.
"Оборудование стоимостью свыше 12 млн рублей было приобретено в рамках региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении официального Telegram-канала Росздравнадзора.
Уточняется, что в Керченской больнице уже введен в эксплуатацию диагностический комплекс экспертного класса для УЗИ, с его помощью медики смогут исследовать брахиоцефальные сосуды, аорты, выполнять транскарниальные исследования, трансторакальную и чреспищеводную эхокардиографию.
"Поставленный диагностический комплекс для 2D-визуализации значительно расширяет возможности лечебного учреждения в оказании как экстренной помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (инсульт и инфаркт), так и пациентам, нуждающимся в плановой медицинской помощи", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что новое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это приобретение стало возможным благодаря региональному проекту "Развитие детского здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение".
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