Рейтинг@Mail.ru
Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230707/dlya-serdtsa-i-sosudov-v-kerchi-bolnitsa-poluchila-kompleks-za-12-mln-rubley-1129864510.html
Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублей
Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублей
Оборудование на сумму, превышающую 12 млн рублей, было закуплено в Керченскую городскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова. Об этом сообщили в Росздравнадзоре. РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T07:03
2023-07-07T07:03
керчь
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
новости крыма
общество
здоровье
росздравнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111606/07/1116060798_0:131:1036:714_1920x0_80_0_0_158358d9b203af0080e1548cca249e55.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Оборудование на сумму, превышающую 12 млн рублей, было закуплено в Керченскую городскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.Уточняется, что в Керченской больнице уже введен в эксплуатацию диагностический комплекс экспертного класса для УЗИ, с его помощью медики смогут исследовать брахиоцефальные сосуды, аорты, выполнять транскарниальные исследования, трансторакальную и чреспищеводную эхокардиографию.Ранее сообщалось, что новое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это приобретение стало возможным благодаря региональному проекту "Развитие детского здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение".Читайте также на РИА Новости Крым:Срок лицензирования крымских больниц продлят на два годаСколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздрав
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111606/07/1116060798_0:34:1036:811_1920x0_80_0_0_507f2300e38cf2623f5de2ba8921c761.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма, общество, здоровье, росздравнадзор
Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублей

Росздравнадзор: в Керченскую горбольницу №1 закуплено оборудование на 12 млн рублей

07:03 07.07.2023
 
© Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина, Depositphotos / katerynakonГипретрофическая кардиомиопатия
Гипретрофическая кардиомиопатия
© Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина, Depositphotos / katerynakon
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Оборудование на сумму, превышающую 12 млн рублей, было закуплено в Керченскую городскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.
"Оборудование стоимостью свыше 12 млн рублей было приобретено в рамках региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении официального Telegram-канала Росздравнадзора.
Уточняется, что в Керченской больнице уже введен в эксплуатацию диагностический комплекс экспертного класса для УЗИ, с его помощью медики смогут исследовать брахиоцефальные сосуды, аорты, выполнять транскарниальные исследования, трансторакальную и чреспищеводную эхокардиографию.
"Поставленный диагностический комплекс для 2D-визуализации значительно расширяет возможности лечебного учреждения в оказании как экстренной помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (инсульт и инфаркт), так и пациентам, нуждающимся в плановой медицинской помощи", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что новое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это приобретение стало возможным благодаря региональному проекту "Развитие детского здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Срок лицензирования крымских больниц продлят на два года
Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"
Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздрав
 
КерчьЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииНовости КрымаОбществоЗдоровьеРосздравнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:03Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублей
00:01Жарко и сухо: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 июля
22:55Главные события и заявления дня: 6 июля
22:16Главные новости Крыма: 6 июля
21:46Легендарные тракторы "Кировец" начнут поставлять в Крым
21:20Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ
20:43В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжами
20:22В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
20:01Введет ли НАТО воинский контингент на Украину – мнение
19:43Севастополь простился с двумя героями спецоперации
19:31В Ростовской области в воде нашли холерные бактерии: купание ограничено
19:05Месяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка
18:46Патрушев перечислил задачи для обеспечения безопасности Юга России
18:28150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в Крыму
18:12Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"
17:47В Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запрет
17:23Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницы
17:05Кабмин вдвое увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке
16:43Армия России уничтожила пункты управления трех бригад ВСУ и нацгвардии
Лента новостейМолния