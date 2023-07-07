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Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублей

Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублей

Оборудование на сумму, превышающую 12 млн рублей, было закуплено в Керченскую городскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова. Об этом сообщили в Росздравнадзоре. РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T07:03

2023-07-07T07:03

2023-07-07T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Оборудование на сумму, превышающую 12 млн рублей, было закуплено в Керченскую городскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.Уточняется, что в Керченской больнице уже введен в эксплуатацию диагностический комплекс экспертного класса для УЗИ, с его помощью медики смогут исследовать брахиоцефальные сосуды, аорты, выполнять транскарниальные исследования, трансторакальную и чреспищеводную эхокардиографию.Ранее сообщалось, что новое оборудование стоимостью больше 33 млн рублей было направлено в отделение хирургии севастопольской городской больницы № 5. Это приобретение стало возможным благодаря региональному проекту "Развитие детского здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение".Читайте также на РИА Новости Крым:Срок лицензирования крымских больниц продлят на два годаСколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздрав

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