https://crimea.ria.ru/20230707/milliony-za-nedodel-v-sevastopole-chinovniki-ot-meditsiny-idut-pod-sud-1129878061.html
Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд
Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд
Правоохранители расследуют факт превышения должностных полномочий сотрудниками севастопольского здравоохранения, которые отдали подрядчику 2,3 млн рублей за... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T12:26
2023-07-07T12:26
2023-07-07T12:27
севастополь
крымский следком
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
закон и право
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262314_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb17ce861a53a239cc442d31e31573b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Правоохранители расследуют факт превышения должностных полномочий сотрудниками севастопольского здравоохранения, которые отдали подрядчику 2,3 млн рублей за невыполненные работы. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Ранее прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела по данному факту. Уточнялось, что предприниматель заключил ряд контрактов на ремонт севастопольской подстанции скорой помощи № 3 с "Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", работы не завершил, а деньги от медучреждения-заказчика получил в полном объеме. По результатам возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Как уточняет Следком, общая сумма контрактов превысила 2,3 млн рублей.Нарушения выявила прокурорская проверка. УФСБ устанавливает все обстоятельства преступления и принимает меры к возмещению ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощиВ Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больницМинздрав Крыма: больницы в Крыму не закроются
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262314_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18209ac24720b7a5645eb322dfb1166d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крымский следком, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, закон и право, общество
Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд
В Севастополе чиновников осудят за превышение полномочий при строительстве станции скорой
12:26 07.07.2023 (обновлено: 12:27 07.07.2023)