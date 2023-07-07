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Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд
Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд
Правоохранители расследуют факт превышения должностных полномочий сотрудниками севастопольского здравоохранения, которые отдали подрядчику 2,3 млн рублей за... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T12:26
2023-07-07T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Правоохранители расследуют факт превышения должностных полномочий сотрудниками севастопольского здравоохранения, которые отдали подрядчику 2,3 млн рублей за невыполненные работы. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Ранее прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела по данному факту. Уточнялось, что предприниматель заключил ряд контрактов на ремонт севастопольской подстанции скорой помощи № 3 с "Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", работы не завершил, а деньги от медучреждения-заказчика получил в полном объеме. По результатам возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Как уточняет Следком, общая сумма контрактов превысила 2,3 млн рублей.Нарушения выявила прокурорская проверка. УФСБ устанавливает все обстоятельства преступления и принимает меры к возмещению ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощиВ Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больницМинздрав Крыма: больницы в Крыму не закроются
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5
4.7
96
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севастополь, крымский следком, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, закон и право, общество
Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд

В Севастополе чиновников осудят за превышение полномочий при строительстве станции скорой

12:26 07.07.2023 (обновлено: 12:27 07.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Правоохранители расследуют факт превышения должностных полномочий сотрудниками севастопольского здравоохранения, которые отдали подрядчику 2,3 млн рублей за невыполненные работы. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
Ранее прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела по данному факту. Уточнялось, что предприниматель заключил ряд контрактов на ремонт севастопольской подстанции скорой помощи № 3 с "Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", работы не завершил, а деньги от медучреждения-заказчика получил в полном объеме. По результатам возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Как уточняет Следком, общая сумма контрактов превысила 2,3 млн рублей.

"В соответствии с экспертизой фактически работы были завершены только на 30%. Таким образом, бюджету учреждения здравоохранения причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

Нарушения выявила прокурорская проверка. УФСБ устанавливает все обстоятельства преступления и принимает меры к возмещению ущерба.
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СевастопольКрымский СледкомЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаЗакон и правоОбщество
 
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