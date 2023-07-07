https://crimea.ria.ru/20230707/milliony-za-nedodel-v-sevastopole-chinovniki-ot-meditsiny-idut-pod-sud-1129878061.html

Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд

Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд

Правоохранители расследуют факт превышения должностных полномочий сотрудниками севастопольского здравоохранения, которые отдали подрядчику 2,3 млн рублей за... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T12:26

2023-07-07T12:26

2023-07-07T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Правоохранители расследуют факт превышения должностных полномочий сотрудниками севастопольского здравоохранения, которые отдали подрядчику 2,3 млн рублей за невыполненные работы. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Ранее прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела по данному факту. Уточнялось, что предприниматель заключил ряд контрактов на ремонт севастопольской подстанции скорой помощи № 3 с "Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", работы не завершил, а деньги от медучреждения-заказчика получил в полном объеме. По результатам возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Как уточняет Следком, общая сумма контрактов превысила 2,3 млн рублей.Нарушения выявила прокурорская проверка. УФСБ устанавливает все обстоятельства преступления и принимает меры к возмещению ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощиВ Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больницМинздрав Крыма: больницы в Крыму не закроются

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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