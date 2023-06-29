В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц
Госдума продлила срок лицензирования больниц Крыма – закон принят в третьем чтении
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Государственной Думе приняли поправки в закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, согласно которым срок лицензирования объектов здравоохранения продлен до 1 июля 2025 года. Об этом РИА Новости Крым рассказал соавтор закона, депутат Михаил Шеремет.
"Были, конечно, вопросы, как и ко многим другим законопроектам, носящим подобный характер, о продлении сроков. Но у нас имелось веское основание – все-таки была пандемия, которая существенно осложнила работу медикам. Они не смогли в полном объеме выполнить ряд задач по модернизации наших больниц, в связи с тем, что многие поликлиники надо было физически отселять на время в другие здания, чтобы на этих местах провести капитальные ремонты", - пояснил Шеремет.
В условиях пандемии, когда количество пациентов увеличивалось в несколько раз, проводить такую работу было невозможно, объясняет депутат. Поэтому сроки лицензирования продлили еще на два года – с 1 июля 2023 года до 1 июля 2025-го.
"Этот срок даст нашим медикам возможность привести все в состояние, соответствующее нормам и требованиям Российской Федерации. Считаю, что этот законопроект необходим, чтобы наши граждане не пострадали в силу тех форс-мажорных обстоятельств, которые произошли на территории нашего полуострова, в том числе и в городе-герое Севастополе", - сказал Михаил Шеремет.
По данным крымского минздрава, на данный момент лицензировано уже 80% всех объектов. Лицензию получили все 84 медицинские организации полуострова, при этом 57 из них завершили процедуру полностью, 27 – частично. Для получения разрешающих документов учреждение должно соответствовать установленным санитарным нормам.
Ранее в РИА Новости Крым поступила информация, что фонд ОМС с 1 июля отказался финансировать те больницы, которые не получили лицензию, и некоторые из них оказались под угрозой закрытия. Принятый в Думе законопроект решает эту проблему, заверил еще один соавтор закона – депутат Константин Бахарев.
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