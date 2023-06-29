https://crimea.ria.ru/20230629/v-gosdume-prinyali-zakon-o-litsenzirovanii-krymskikh-bolnits-1129726892.html

В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц

В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц - РИА Новости Крым, 29.06.2023

В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц

В Государственной Думе приняли поправки в закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, согласно которым срок лицензирования объектов здравоохранения... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T18:59

2023-06-29T18:59

2023-06-29T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Государственной Думе приняли поправки в закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, согласно которым срок лицензирования объектов здравоохранения продлен до 1 июля 2025 года. Об этом РИА Новости Крым рассказал соавтор закона, депутат Михаил Шеремет."Были, конечно, вопросы, как и ко многим другим законопроектам, носящим подобный характер, о продлении сроков. Но у нас имелось веское основание – все-таки была пандемия, которая существенно осложнила работу медикам. Они не смогли в полном объеме выполнить ряд задач по модернизации наших больниц, в связи с тем, что многие поликлиники надо было физически отселять на время в другие здания, чтобы на этих местах провести капитальные ремонты", - пояснил Шеремет.В условиях пандемии, когда количество пациентов увеличивалось в несколько раз, проводить такую работу было невозможно, объясняет депутат. Поэтому сроки лицензирования продлили еще на два года – с 1 июля 2023 года до 1 июля 2025-го.По данным крымского минздрава, на данный момент лицензировано уже 80% всех объектов. Лицензию получили все 84 медицинские организации полуострова, при этом 57 из них завершили процедуру полностью, 27 – частично. Для получения разрешающих документов учреждение должно соответствовать установленным санитарным нормам.Ранее в РИА Новости Крым поступила информация, что фонд ОМС с 1 июля отказался финансировать те больницы, которые не получили лицензию, и некоторые из них оказались под угрозой закрытия. Принятый в Думе законопроект решает эту проблему, заверил еще один соавтор закона – депутат Константин Бахарев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышейСрок лицензирования крымских больниц продлят на два годаПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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