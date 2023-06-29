Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230629/v-gosdume-prinyali-zakon-o-litsenzirovanii-krymskikh-bolnits-1129726892.html
В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц
В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц
В Государственной Думе приняли поправки в закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, согласно которым срок лицензирования объектов здравоохранения... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T18:59
2023-06-29T18:59
эксклюзивы риа новости крым
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
государственная дума рф
михаил шеремет
лицензия
новости
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122394932_0:225:3092:1964_1920x0_80_0_0_d570da895f313cd29ce1633c931bf4fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Государственной Думе приняли поправки в закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, согласно которым срок лицензирования объектов здравоохранения продлен до 1 июля 2025 года. Об этом РИА Новости Крым рассказал соавтор закона, депутат Михаил Шеремет."Были, конечно, вопросы, как и ко многим другим законопроектам, носящим подобный характер, о продлении сроков. Но у нас имелось веское основание – все-таки была пандемия, которая существенно осложнила работу медикам. Они не смогли в полном объеме выполнить ряд задач по модернизации наших больниц, в связи с тем, что многие поликлиники надо было физически отселять на время в другие здания, чтобы на этих местах провести капитальные ремонты", - пояснил Шеремет.В условиях пандемии, когда количество пациентов увеличивалось в несколько раз, проводить такую работу было невозможно, объясняет депутат. Поэтому сроки лицензирования продлили еще на два года – с 1 июля 2023 года до 1 июля 2025-го.По данным крымского минздрава, на данный момент лицензировано уже 80% всех объектов. Лицензию получили все 84 медицинские организации полуострова, при этом 57 из них завершили процедуру полностью, 27 – частично. Для получения разрешающих документов учреждение должно соответствовать установленным санитарным нормам.Ранее в РИА Новости Крым поступила информация, что фонд ОМС с 1 июля отказался финансировать те больницы, которые не получили лицензию, и некоторые из них оказались под угрозой закрытия. Принятый в Думе законопроект решает эту проблему, заверил еще один соавтор закона – депутат Константин Бахарев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышейСрок лицензирования крымских больниц продлят на два годаПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов
https://crimea.ria.ru/20210611/Na-remont-bolnitsy-v-Alushte-potratyat-pochti-650-millionov-rubley-1119673660.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122394932_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_9e2cad560337c166ef9ab25cc78d2dcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, государственная дума рф, михаил шеремет, лицензия, новости, закон и право
В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц

Госдума продлила срок лицензирования больниц Крыма – закон принят в третьем чтении

18:59 29.06.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота поликлиники
Работа поликлиники - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Государственной Думе приняли поправки в закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, согласно которым срок лицензирования объектов здравоохранения продлен до 1 июля 2025 года. Об этом РИА Новости Крым рассказал соавтор закона, депутат Михаил Шеремет.
"Были, конечно, вопросы, как и ко многим другим законопроектам, носящим подобный характер, о продлении сроков. Но у нас имелось веское основание – все-таки была пандемия, которая существенно осложнила работу медикам. Они не смогли в полном объеме выполнить ряд задач по модернизации наших больниц, в связи с тем, что многие поликлиники надо было физически отселять на время в другие здания, чтобы на этих местах провести капитальные ремонты", - пояснил Шеремет.
В условиях пандемии, когда количество пациентов увеличивалось в несколько раз, проводить такую работу было невозможно, объясняет депутат. Поэтому сроки лицензирования продлили еще на два года – с 1 июля 2023 года до 1 июля 2025-го.
"Этот срок даст нашим медикам возможность привести все в состояние, соответствующее нормам и требованиям Российской Федерации. Считаю, что этот законопроект необходим, чтобы наши граждане не пострадали в силу тех форс-мажорных обстоятельств, которые произошли на территории нашего полуострова, в том числе и в городе-герое Севастополе", - сказал Михаил Шеремет.
По данным крымского минздрава, на данный момент лицензировано уже 80% всех объектов. Лицензию получили все 84 медицинские организации полуострова, при этом 57 из них завершили процедуру полностью, 27 – частично. Для получения разрешающих документов учреждение должно соответствовать установленным санитарным нормам.
Ранее в РИА Новости Крым поступила информация, что фонд ОМС с 1 июля отказался финансировать те больницы, которые не получили лицензию, и некоторые из них оказались под угрозой закрытия. Принятый в Думе законопроект решает эту проблему, заверил еще один соавтор закона – депутат Константин Бахарев.
Стройка
11 июня 2021, 18:00
На ремонт больницы в Алуште потратят почти 650 миллионов рублей
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополь пришла медтехника стоимостью 33 млн для спасения малышей
Срок лицензирования крымских больниц продлят на два года
Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоГосударственная Дума РФМихаил ШереметЛицензияНовостиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц
18:42В Феодосии деревья рухнули на авто - прокуратура начала проверку
18:29ПСБ обсудил с профсообществом Крыма комплексное развитие полуострова
18:17"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезами
17:50На Крымском мосту образовалась 4-километровая пробка
17:14Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда
16:57Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму
16:26Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе
16:11Нас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен
15:44В ЛНР задержан пособник украинской разведки
15:32Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила почти 800 боевиков
14:59В российских школах появится новый предмет
14:45Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель
14:29Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"
14:09В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
13:49Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам
13:35В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная
13:19Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП
13:08В очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машин
12:52Украина начала учения в районе ЗАЭС - людей готовят к ядерной угрозе
Лента новостейМолния