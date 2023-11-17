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Сильный ливень подтопил больницу в Крыму
Сильный ливень подтопил больницу в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Сильный ливень подтопил больницу в Крыму
Ливень подтопил больницу в поселке городского типа Багерово Ленинского района Крыма, которая сейчас находится на ремонте и одновременно с тем принимает... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T14:14
2023-11-17T14:14
2023-11-17T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Ливень подтопил больницу в поселке городского типа Багерово Ленинского района Крыма, которая сейчас находится на ремонте и одновременно с тем принимает пациентов. Как рассказал РИА Новости Крым исполняющий обязанности заместителя главного врача Ленинской центральной районной больницы Ян Тамкович, в ходе ремонта со здания сняли кровлю и натянули пленку, но пока только на половину площади. Обильные осадки привели к подтоплению двух отделений. Ситуацию усугубили засоренные сливные стоки на крыше. Как пояснил главный врач Ленинской ЦРБ Евгений Соколов, здание старое и много лет "не знало" ремонта. В целях безопасности руководство больницы приняло решение отключить электричество в паллиативном отделении и терапии. На данный момент электроснабжение частично восстановлено.В больнице также добавили, что строители уже приступили к покрытию крыши оцинкованным металлом. Все сливные стоки очищены, и вода уходит через них. На время ремонтных работ отделения переносят ниже по этажам, так как учреждение продолжает принимать пациентов."Мы зашли на капитальный ремонт трех объектов в конце августа. Два объекта в Ленино: хирургическое отделение и лечебный корпус Ленинской центральной районной больницы. Они не пострадали от стихии. И один объект в Багерово. Выполнено уже порядка 10 процентов ремонта от общего объема по смете. Это и частичные кровельные работы, и частичная заменена проводки, канализация, вода, отопление", - рассказал Тамкович.Распоряжения о капитальном ремонте медицинских стационаров в Ленинском районе были опубликованы на правительственном портале Республики Крым. В документах указано, что ремонт больницы в Багерово по контракту обойдется в 199,4 млн рублей, хирургического корпуса центральной районной больницы в поселке Ленино в 173,7 млн рублей, здания лечебного корпуса – в 183,6 млн. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходныхНа развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублейМиллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, крымская погода, больница, ленинский район, ленинская центральная районная больница, ян тамкович, новости крыма
Сильный ливень подтопил больницу в Крыму
Два отделения больницы в Ленинском районе Крыма остались без электричества из-за ливня
14:14 17.11.2023 (обновлено: 16:16 17.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Ливень подтопил больницу в поселке городского типа Багерово Ленинского района Крыма, которая сейчас находится на ремонте и одновременно с тем принимает пациентов.
Как рассказал РИА Новости Крым
исполняющий обязанности заместителя главного врача Ленинской центральной районной больницы Ян Тамкович, в ходе ремонта со здания сняли кровлю и натянули пленку, но пока только на половину площади. Обильные осадки привели к подтоплению двух отделений. Ситуацию усугубили засоренные сливные стоки на крыше.
"Получилось так, что подрядчик начал ремонт с кровли. К тому же были сняты старые окна, чтобы поменять их на новые пластиковые. Вследствие этого получилось подтопление", - рассказал Ян Тамкович.
Как пояснил главный врач Ленинской ЦРБ Евгений Соколов, здание старое и много лет "не знало" ремонта. В целях безопасности руководство больницы приняло решение отключить электричество в паллиативном отделении и терапии. На данный момент электроснабжение частично восстановлено.
"Отопление не пострадало. Оборудование тоже - своевременно все убрали. Была аптека, но она выехала, медикаменты не пострадали. На работе больницы это не отразилось. Никого не выписывали. Плановые больные как лежали, так и лежат", - добавил Тамкович.
В больнице также добавили, что строители уже приступили к покрытию крыши оцинкованным металлом. Все сливные стоки очищены, и вода уходит через них. На время ремонтных работ отделения переносят ниже по этажам, так как учреждение продолжает принимать пациентов.
"Мы зашли на капитальный ремонт трех объектов в конце августа. Два объекта в Ленино: хирургическое отделение и лечебный корпус Ленинской центральной районной больницы. Они не пострадали от стихии. И один объект в Багерово. Выполнено уже порядка 10 процентов ремонта от общего объема по смете. Это и частичные кровельные работы, и частичная заменена проводки, канализация, вода, отопление", - рассказал Тамкович.
Распоряжения о капитальном ремонте медицинских стационаров в Ленинском районе были опубликованы
на правительственном портале Республики Крым. В документах указано, что ремонт больницы в Багерово по контракту обойдется в 199,4 млн рублей, хирургического корпуса центральной районной больницы в поселке Ленино в 173,7 млн рублей, здания лечебного корпуса – в 183,6 млн. рублей.
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