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Сильный ливень подтопил больницу в Крыму

Сильный ливень подтопил больницу в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Сильный ливень подтопил больницу в Крыму

Ливень подтопил больницу в поселке городского типа Багерово Ленинского района Крыма, которая сейчас находится на ремонте и одновременно с тем принимает... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T14:14

2023-11-17T14:14

2023-11-17T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Ливень подтопил больницу в поселке городского типа Багерово Ленинского района Крыма, которая сейчас находится на ремонте и одновременно с тем принимает пациентов. Как рассказал РИА Новости Крым исполняющий обязанности заместителя главного врача Ленинской центральной районной больницы Ян Тамкович, в ходе ремонта со здания сняли кровлю и натянули пленку, но пока только на половину площади. Обильные осадки привели к подтоплению двух отделений. Ситуацию усугубили засоренные сливные стоки на крыше. Как пояснил главный врач Ленинской ЦРБ Евгений Соколов, здание старое и много лет "не знало" ремонта. В целях безопасности руководство больницы приняло решение отключить электричество в паллиативном отделении и терапии. На данный момент электроснабжение частично восстановлено.В больнице также добавили, что строители уже приступили к покрытию крыши оцинкованным металлом. Все сливные стоки очищены, и вода уходит через них. На время ремонтных работ отделения переносят ниже по этажам, так как учреждение продолжает принимать пациентов."Мы зашли на капитальный ремонт трех объектов в конце августа. Два объекта в Ленино: хирургическое отделение и лечебный корпус Ленинской центральной районной больницы. Они не пострадали от стихии. И один объект в Багерово. Выполнено уже порядка 10 процентов ремонта от общего объема по смете. Это и частичные кровельные работы, и частичная заменена проводки, канализация, вода, отопление", - рассказал Тамкович.Распоряжения о капитальном ремонте медицинских стационаров в Ленинском районе были опубликованы на правительственном портале Республики Крым. В документах указано, что ремонт больницы в Багерово по контракту обойдется в 199,4 млн рублей, хирургического корпуса центральной районной больницы в поселке Ленино в 173,7 млн рублей, здания лечебного корпуса – в 183,6 млн. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган и сильные ливни ожидаются в Крыму на выходныхНа развитие медицины в Керчи потратили полтора миллиарда рублейМиллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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