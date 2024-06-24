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Посла США вызвали в МИД России после атаки на Севастополь - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Посла США вызвали в МИД России после атаки на Севастополь
Посла США вызвали в МИД России после атаки на Севастополь - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Посла США вызвали в МИД России после атаки на Севастополь
Послу США Линн Трейси выражен демарш в связи "с новым кровавым преступлением" вооружаемого Вашингтоном киевского режима, сообщили в понедельник в МИД России. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T12:41
2024-06-24T13:19
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
происшествия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Послу США Линн Трейси выражен демарш в связи "с новым кровавым преступлением" вооружаемого Вашингтоном киевского режима, сообщили в понедельник в МИД России.Послу донесли, что США наравне с киевским режимом несут ответственность за гибель мирных жителей, поскольку удар по Севастополю был нанесен поставленными Америкой ракетами, полетные задания для которых и наводку на цели выполняют американские военные специалисты. "Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до "последнего украинца", выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют", - заверили в МИД РФ.
сша
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, происшествия, сша
Материал дополняется
Посла США вызвали в МИД России после атаки на Севастополь

МИД России выразил демарш послу США после атаки на Севастополь

12:41 24.06.2024 (обновлено: 13:19 24.06.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Послу США Линн Трейси выражен демарш в связи "с новым кровавым преступлением" вооружаемого Вашингтоном киевского режима, сообщили в понедельник в МИД России.
"В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Линн Трейси ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя", - сообщило министерство.
Послу донесли, что США наравне с киевским режимом несут ответственность за гибель мирных жителей, поскольку удар по Севастополю был нанесен поставленными Америкой ракетами, полетные задания для которых и наводку на цели выполняют американские военные специалисты.
"Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до "последнего украинца", выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют", - заверили в МИД РФ.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Атака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаПроисшествияСША
 
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