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Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму

Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму

В Сакском районе Крыма иномарка слетела с дороги и перевернулась. В ДТП погибла женщина, пострадали водитель и трое пассажиров, в том числе ребенок. Об этом... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T10:53

2024-06-28T10:53

2024-06-28T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма иномарка слетела с дороги и перевернулась. В ДТП погибла женщина, пострадали водитель и трое пассажиров, в том числе ребенок. Об этом сообщают Госавтоинспекция и прокуратура Крыма.Отмечается, что авария произошла накануне вечером на трассе Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью.В Госавтоинспекции уточняют, что автомобилем Mitsubishi Lanсer управлял водитель 1992 года рождения. По предварительным данным, двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, он не учел дорожную обстановку, особенности и состояние транспортного средства и допустил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.Ход проверки контролирует прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Несколько дней назад смертельное ДТП произошло на трассе Симферополь - Николаевка в районе Демьяновки. Водитель, двигаясь в сторону Николаевки, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля, после чего допустил съезд с дороги влево. Автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибшийВ Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТПВ ДТП с грузовиком под Севастополем погиб человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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