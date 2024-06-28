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Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму
Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму
В Сакском районе Крыма иномарка слетела с дороги и перевернулась. В ДТП погибла женщина, пострадали водитель и трое пассажиров, в том числе ребенок. Об этом... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T10:53
2024-06-28T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма иномарка слетела с дороги и перевернулась. В ДТП погибла женщина, пострадали водитель и трое пассажиров, в том числе ребенок. Об этом сообщают Госавтоинспекция и прокуратура Крыма.Отмечается, что авария произошла накануне вечером на трассе Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью.В Госавтоинспекции уточняют, что автомобилем Mitsubishi Lanсer управлял водитель 1992 года рождения. По предварительным данным, двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, он не учел дорожную обстановку, особенности и состояние транспортного средства и допустил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.Ход проверки контролирует прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Несколько дней назад смертельное ДТП произошло на трассе Симферополь - Николаевка в районе Демьяновки. Водитель, двигаясь в сторону Николаевки, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля, после чего допустил съезд с дороги влево. Автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибшийВ Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТПВ ДТП с грузовиком под Севастополем погиб человек
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма
Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму

В Сакском районе Крыма перевернулась иномарка - погибла женщина и ранены четыре человека

10:53 28.06.2024 (обновлено: 10:55 28.06.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСмертельное ДТП на трассе Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью
Смертельное ДТП на трассе Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма иномарка слетела с дороги и перевернулась. В ДТП погибла женщина, пострадали водитель и трое пассажиров, в том числе ребенок. Об этом сообщают Госавтоинспекция и прокуратура Крыма.
Отмечается, что авария произошла накануне вечером на трассе Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров, среди которых ребенок 2016 года рождения, получили травмы. Женщина 1977 года рождения, находившаяся в салоне автомобиля, от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении прокуратуры.
В Госавтоинспекции уточняют, что автомобилем Mitsubishi Lanсer управлял водитель 1992 года рождения. По предварительным данным, двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, он не учел дорожную обстановку, особенности и состояние транспортного средства и допустил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.
Ход проверки контролирует прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Несколько дней назад смертельное ДТП произошло на трассе Симферополь - Николаевка в районе Демьяновки. Водитель, двигаясь в сторону Николаевки, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля, после чего допустил съезд с дороги влево. Автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.
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