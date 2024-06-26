https://crimea.ria.ru/20240626/snes-derevo-smertelnoe-dtp-na-trasse-simferopol---nikolaevka-1138386106.html

Снес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка

Снес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Снес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка

Смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка в районе Демьяновки. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T19:04

2024-06-26T19:04

2024-06-26T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крыма. Смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка в районе Демьяновки. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция."По предварительным данным, в 13:20 на автодороге Симферополь - Николаевка вблизи села Демьяновка, водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем "Шевроле Ланос" двигаясь в сторону Николаевки не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Киа Сид", после чего допустил съезд с дороги влево", - говорится в сообщении.Затем автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает водителям о повышенной бдительности на дороге в жаркую погоду.

https://crimea.ria.ru/20240626/obryv-kontaktnoy-seti---chto-s-trolleybusami-v-sevastopole-1138385804.html

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