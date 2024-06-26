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Снес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Снес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка
Снес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Снес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка
Смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка в районе Демьяновки. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T19:04
2024-06-26T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крыма. Смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка в районе Демьяновки. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция."По предварительным данным, в 13:20 на автодороге Симферополь - Николаевка вблизи села Демьяновка, водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем "Шевроле Ланос" двигаясь в сторону Николаевки не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Киа Сид", после чего допустил съезд с дороги влево", - говорится в сообщении.Затем автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает водителям о повышенной бдительности на дороге в жаркую погоду.
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дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, николаевка, происшествия, гибдд, новости крыма, крым
Снес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка

Смертельное ДТП произошло на трассе Симферополь - Николаевка

19:04 26.06.2024 (обновлено: 19:05 26.06.2024)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП на автодороге Симферополь - Николаевка
ДТП на автодороге Симферополь - Николаевка
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крыма. Смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка в районе Демьяновки. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
"По предварительным данным, в 13:20 на автодороге Симферополь - Николаевка вблизи села Демьяновка, водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем "Шевроле Ланос" двигаясь в сторону Николаевки не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Киа Сид", после чего допустил съезд с дороги влево", - говорится в сообщении.
Затем автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Шевроле Ланос" смертельно травмирован", - добавили в ГИБДД.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает водителям о повышенной бдительности на дороге в жаркую погоду.
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