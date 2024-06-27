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В Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП

В Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП

В Алуште приезжий угнал чужой микроавтобус, попал на нем в аварию и скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию с повинной. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T12:54

2024-06-27T12:54

2024-06-27T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Алуште приезжий угнал чужой микроавтобус, попал на нем в аварию и скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию с повинной. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Отмечается, что о пропаже своего автомобиля Ford Transit сообщил местный житель. Личность подозреваемого в угоне и ДТП была оперативно установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый житель другого региона России, временно проживающий в Севастополе. Мужчина на следующий день после случившегося сам явился в полицию с повинной.Против мужчины составлены три административных протокола, суд приговорил его к административному аресту на 10 суток.Против злоумышленника возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Рецидивист в Крыму угнал машину для поездки за алкоголем и сжег ееЖитель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТПНа Кубани два подростка попали в ДТП на угнанной машине и погибли

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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