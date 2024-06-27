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В Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП
В Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП
В Алуште приезжий угнал чужой микроавтобус, попал на нем в аварию и скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию с повинной. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T12:54
2024-06-27T12:54
2024-06-27T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Алуште приезжий угнал чужой микроавтобус, попал на нем в аварию и скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию с повинной. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Отмечается, что о пропаже своего автомобиля Ford Transit сообщил местный житель. Личность подозреваемого в угоне и ДТП была оперативно установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый житель другого региона России, временно проживающий в Севастополе. Мужчина на следующий день после случившегося сам явился в полицию с повинной.Против мужчины составлены три административных протокола, суд приговорил его к административному аресту на 10 суток.Против злоумышленника возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Рецидивист в Крыму угнал машину для поездки за алкоголем и сжег ееЖитель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТПНа Кубани два подростка попали в ДТП на угнанной машине и погибли
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РИА Новости Крым
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крым, алушта, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, общество, новости крыма
В Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП
В Алуште за угон микроавтобуса и ДТП арестован турист из другого региона
12:54 27.06.2024 (обновлено: 12:58 27.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Алуште приезжий угнал чужой микроавтобус, попал на нем в аварию и скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию с повинной. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
Отмечается, что о пропаже своего автомобиля Ford Transit сообщил местный житель.
"Через некоторое время в отдел полиции Алушты поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и пассажирского транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что микроавтобус, виновный в аварии, числится в угоне, а его водитель, оставив поврежденную машину на дороге – скрылся в лесном массиве", - сообщили правоохранители.
Личность подозреваемого в угоне и ДТП была оперативно установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый житель другого региона России, временно проживающий в Севастополе. Мужчина на следующий день после случившегося сам явился в полицию с повинной.
"Злоумышленник рассказал полицейским, что в курортный город он приехал на отдых. Выпив спиртного, подозреваемый отправился прогуляться и обнаружил на одной из улиц незапертое транспортное средство, в замке зажигании которого находились ключи. Несмотря на отсутствие водительских прав, гражданин завел машину и отправился в сторону Ялты и по дороге попал в ДТП", - уточнили в МВД.
Против мужчины составлены три административных протокола, суд приговорил его к административному аресту на 10 суток.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.
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