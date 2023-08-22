https://crimea.ria.ru/20230822/na-kubani-dva-podrostka-popali-v-dtp-na-ugnannoy-mashine-i-pogibli-1130875559.html

На Кубани два подростка попали в ДТП на угнанной машине и погибли

На Кубани два подростка попали в ДТП на угнанной машине и погибли - РИА Новости Крым, 22.08.2023

На Кубани два подростка попали в ДТП на угнанной машине и погибли

Двое подростков погибли в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T17:34

2023-08-22T17:34

2023-08-22T17:34

кубань

дтп

происшествия

краснодарский край

гибдд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Двое подростков погибли в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Смертельное ДТП произошло 22 августа в Ленинградском районе на автодороге Стародеревянковская-Ленинградская-Кисляковская.В результате ДТП несовершеннолетий водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля LADA скончались на месте, водитель "ВАЗ 212140" госпитализирован в Павловскую больницу.Как сообщалось, еще одна серьезная авария произошла во вторник утром на трассе Майкоп-Туапсе. В результате столкновения двух маршрутных автобусов "ПАЗ" пострадали 11 человек, в том числе четверо детей. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали детиЧетверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской областиСтрашное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб

кубань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, дтп, происшествия, краснодарский край, гибдд, новости