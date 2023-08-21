https://crimea.ria.ru/20230821/chetvero-detey-i-chetvero-vzroslykh-pogibli-v-dtp-v-rostovskoy-oblasti-1130863246.html

Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области

Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области

Восемь человек, включая четверых детей, погибли в результате ДТП в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T21:24

2023-08-21T21:24

2023-08-21T21:36

происшествия

дтп

ростовская область

владимир голубев

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Восемь человек, включая четверых детей, погибли в результате ДТП в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его информации, авария произошла в районе 20 часов в Волгодонском районе.Он выразил соболезнования семьям погибших.Движение транспорта в сторону города Ростов-на-Дону перекрыто, организовываются маршруты объезда, сообщает МВД Медиа. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Страшное ДТП с большим количеством погибших в этот же день произошло в Турции. Пассажирский автобус слетел в овраг в районе Соргун провинции Йозгат. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Соргуна.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-АлуштаТройное ДТП под Симферополем – есть пострадавшийСерьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине

ростовская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, ростовская область, владимир голубев, общество, новости