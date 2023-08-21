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Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области
Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области
Восемь человек, включая четверых детей, погибли в результате ДТП в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T21:24
2023-08-21T21:36
происшествия
дтп
ростовская область
владимир голубев
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Восемь человек, включая четверых детей, погибли в результате ДТП в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его информации, авария произошла в районе 20 часов в Волгодонском районе.Он выразил соболезнования семьям погибших.Движение транспорта в сторону города Ростов-на-Дону перекрыто, организовываются маршруты объезда, сообщает МВД Медиа. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Страшное ДТП с большим количеством погибших в этот же день произошло в Турции. Пассажирский автобус слетел в овраг в районе Соргун провинции Йозгат. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Соргуна.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-АлуштаТройное ДТП под Симферополем – есть пострадавшийСерьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине
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происшествия, дтп, ростовская область, владимир голубев, общество, новости
Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области

Голубев: в ДТП в Ростовской области погибли 8 человек, из них четверо детей

21:24 21.08.2023 (обновлено: 21:36 21.08.2023)
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Восемь человек, включая четверых детей, погибли в результате ДТП в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его информации, авария произошла в районе 20 часов в Волгодонском районе.
"В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей. На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего", - написал Голубев в своем ТГ-канале.
Он выразил соболезнования семьям погибших.
Движение транспорта в сторону города Ростов-на-Дону перекрыто, организовываются маршруты объезда, сообщает МВД Медиа. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Страшное ДТП с большим количеством погибших в этот же день произошло в Турции. Пассажирский автобус слетел в овраг в районе Соргун провинции Йозгат. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Соргуна.
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