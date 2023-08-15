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Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине
Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине
Один человек пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма, из искореженной машины его пришлось... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T13:03
2023-08-15T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма, из искореженной машины его пришлось деблокировать с помощью специнструмента. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.ДТП с участием автомобилей "МАЗ" и Volvo произошло во вторник утром в районе села Мраморное. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, скорой и спасатели.Водитель второго автомобиля не пострадал. Причины аварии устанавливают эксперты.Ранее во вторник еще одно ДТП произошло в Симферополе. 27-летний водитель автомобиля LADA Priora при выполнении разворота не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с попутным мотоциклом Bajaj Dominor D 400. В результате аварии пострадал 50-летний байкер, он в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известноСмертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном автоВ Севастополе мопедист сбил пенсионерку и скрылся
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости крыма, симферопольский район, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мчс крыма, дтп
Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине

МЧС Крыма: один человек пострадал в аварии с грузовиком и легковушкой под Симферополем

13:03 15.08.2023
 
© МЧС Республики КрымДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма, из искореженной машины его пришлось деблокировать с помощью специнструмента. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
ДТП с участием автомобилей "МАЗ" и Volvo произошло во вторник утром в районе села Мраморное. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, скорой и спасатели.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля Volvo пострадал и оказался зажат конструкциями транспортного средства. Сотрудники пожарной охраны при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, после чего транспортировали его в карету скорой помощи", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Водитель второго автомобиля не пострадал. Причины аварии устанавливают эксперты.
Ранее во вторник еще одно ДТП произошло в Симферополе. 27-летний водитель автомобиля LADA Priora при выполнении разворота не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с попутным мотоциклом Bajaj Dominor D 400. В результате аварии пострадал 50-летний байкер, он в больнице.
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