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Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине

Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине

Один человек пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма, из искореженной машины его пришлось... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T13:03

2023-08-15T13:03

2023-08-15T13:03

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма, из искореженной машины его пришлось деблокировать с помощью специнструмента. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.ДТП с участием автомобилей "МАЗ" и Volvo произошло во вторник утром в районе села Мраморное. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, скорой и спасатели.Водитель второго автомобиля не пострадал. Причины аварии устанавливают эксперты.Ранее во вторник еще одно ДТП произошло в Симферополе. 27-летний водитель автомобиля LADA Priora при выполнении разворота не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с попутным мотоциклом Bajaj Dominor D 400. В результате аварии пострадал 50-летний байкер, он в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известноСмертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном автоВ Севастополе мопедист сбил пенсионерку и скрылся

симферопольский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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