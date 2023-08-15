Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230815/v-simferopole-priora-vletela-v-mototsiklista---chto-izvestno-1130745130.html
В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно
В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно - РИА Новости Крым, 15.08.2023
В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно
В Симферополе Priora влетела в мотоциклиста, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T12:31
2023-08-15T12:31
новости крыма
мототранспорт
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
мвд по республике крым
происшествия
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130745593_0:33:1024:609_1920x0_80_0_0_7259ee8b61a7191b1c1220e7311b1fab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе Priora влетела в мотоциклиста, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полиции, авария случилась около семи часов вечера 14 августа на улице Толстого.В результате водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу. Правоохранители продолжают проверку по факту происшествия.Как сообщалось ранее, накануне женщина пострадала в результате наезда мопеда в Севастополе, водитель с места ДТП скрылся. Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутереПод Симферополем BMW насмерть сбил велосипедистаНа ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130745593_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_db59445f4ce747dc8c8b80b0ec022b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, мототранспорт, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, происшествия, симферополь
В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно

МВД: в Симферополе в результат ДТП с участием LADA Priora пострадал мотоциклист

12:31 15.08.2023
 
© МВД КрымДТП в Симферополе с участием мотоциклист
ДТП в Симферополе с участием мотоциклист
© МВД Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе Priora влетела в мотоциклиста, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным полиции, авария случилась около семи часов вечера 14 августа на улице Толстого.
"27-летний водитель автомобиля LADA Priora, двигаясь в направлении улицы Троллейбусной, осуществляя разворот, не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с попутным мотоциклом Bajaj Dominor D 400 под управлением 50-летнего местного жителя", - уточнили детали ДТП в пресс-службе.
В результате водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу. Правоохранители продолжают проверку по факту происшествия.
Как сообщалось ранее, накануне женщина пострадала в результате наезда мопеда в Севастополе, водитель с места ДТП скрылся.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутере
Под Симферополем BMW насмерть сбил велосипедиста
На ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина
Новости КрымаМототранспортДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПМВД по Республике КрымПроисшествияСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ
13:03Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине
12:52Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газа
12:31В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно
12:19Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав
12:07Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит
11:54Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО
11:50Задержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
11:44Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму
11:40Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму
11:34НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин
11:26Идею наказывать за съемку работы ПВО одобрили в Комитете ГД по обороне
11:13На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов
11:05При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
11:02Авария в Симферополе: часть столицы надолго без воды
10:51Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу
10:34Банк России повысил ключевую ставку до 12%
10:30Военный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу
10:08С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики
10:00Московская конференция по международной безопасности. Видео
Лента новостейМолния