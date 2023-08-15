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В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно

В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно - РИА Новости Крым, 15.08.2023

В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно

В Симферополе Priora влетела в мотоциклиста, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T12:31

2023-08-15T12:31

2023-08-15T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе Priora влетела в мотоциклиста, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полиции, авария случилась около семи часов вечера 14 августа на улице Толстого.В результате водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу. Правоохранители продолжают проверку по факту происшествия.Как сообщалось ранее, накануне женщина пострадала в результате наезда мопеда в Севастополе, водитель с места ДТП скрылся. Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутереПод Симферополем BMW насмерть сбил велосипедистаНа ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина

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2023

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