https://crimea.ria.ru/20230815/v-simferopole-priora-vletela-v-mototsiklista---chto-izvestno-1130745130.html
В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно
В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно - РИА Новости Крым, 15.08.2023
В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно
В Симферополе Priora влетела в мотоциклиста, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T12:31
2023-08-15T12:31
2023-08-15T12:31
новости крыма
мототранспорт
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
мвд по республике крым
происшествия
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130745593_0:33:1024:609_1920x0_80_0_0_7259ee8b61a7191b1c1220e7311b1fab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе Priora влетела в мотоциклиста, он госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полиции, авария случилась около семи часов вечера 14 августа на улице Толстого.В результате водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу. Правоохранители продолжают проверку по факту происшествия.Как сообщалось ранее, накануне женщина пострадала в результате наезда мопеда в Севастополе, водитель с места ДТП скрылся. Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутереПод Симферополем BMW насмерть сбил велосипедистаНа ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130745593_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_db59445f4ce747dc8c8b80b0ec022b04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, мототранспорт, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, происшествия, симферополь
В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно
МВД: в Симферополе в результат ДТП с участием LADA Priora пострадал мотоциклист