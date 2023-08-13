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Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутере - РИА Новости Крым, 13.08.2023
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Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутере
Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутере - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутере
Страшная авария произошла в кубанской станице Старощербиновская. Погиб пятилетний ребенок. Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T19:10
2023-08-13T19:10
новости
дтп
краснодарский край
мототранспорт
госавтоинспекция кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Страшная авария произошла в кубанской станице Старощербиновская. Погиб пятилетний ребенок. Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции Кубани.По данным Telegram-канала, за рулем скутера "Racer" был 22-летний мужчина. Вместе с ним в качестве пассажира ехал пятилетний ребенок. Как выяснилось, владелец скутера - его отчим. Оба были без шлемов и специальной защитной экипировки. При этом у водителя не было прав на управление этим видом транспорта.На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил преимущество в движении автомобилю "Toyota Rav4". За рулем машины был 39-летний водитель, который двигался по главной дороге.В результате столкновения скутер отбросило на встречную полосу движения, где в это время ехал автомобиль "Ford Focus". Столкновение стоило жизни пятилетнему ребенку, который скончался еще до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Кубани выясняет все обстоятельства происшествия.В Крыму за первые пять месяцев года произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов. В них погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.По мнению эксперта, включение в обязательную школьную программу изучения Правил дорожного движения могло бы помочь не только снизить число ДТП с участием детей, но и обезопасить их от необдуманных поступков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человекВодитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в КрымуВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие
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краснодарский край
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Новости
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новости, дтп, краснодарский край, мототранспорт, госавтоинспекция кубани
Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутере

Смертельная авария на Кубани: во время поездки на скутере погиб пятилетний ребенок

19:10 13.08.2023
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниВ аварии погиб 5-летний пассажир скутера
В аварии погиб 5-летний пассажир скутера
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Страшная авария произошла в кубанской станице Старощербиновская. Погиб пятилетний ребенок. Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
"Сегодня около полудня в станице Старощербиновская произошло ДТП, в котором погиб пятилетний пассажир скутера", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Telegram-канала, за рулем скутера "Racer" был 22-летний мужчина. Вместе с ним в качестве пассажира ехал пятилетний ребенок. Как выяснилось, владелец скутера - его отчим. Оба были без шлемов и специальной защитной экипировки. При этом у водителя не было прав на управление этим видом транспорта.
На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил преимущество в движении автомобилю "Toyota Rav4". За рулем машины был 39-летний водитель, который двигался по главной дороге.
В результате столкновения скутер отбросило на встречную полосу движения, где в это время ехал автомобиль "Ford Focus". Столкновение стоило жизни пятилетнему ребенку, который скончался еще до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Кубани выясняет все обстоятельства происшествия.
В Крыму за первые пять месяцев года произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов. В них погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
По мнению эксперта, включение в обязательную школьную программу изучения Правил дорожного движения могло бы помочь не только снизить число ДТП с участием детей, но и обезопасить их от необдуманных поступков.
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