https://crimea.ria.ru/20230813/pyatiletniy-rebenok-razbilsya-nasmert-vo-vremya-poezdki-na-skutere-1130708122.html

Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутере

Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутере - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Пятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутере

Страшная авария произошла в кубанской станице Старощербиновская. Погиб пятилетний ребенок. Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T19:10

2023-08-13T19:10

2023-08-13T19:10

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мототранспорт

госавтоинспекция кубани

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Страшная авария произошла в кубанской станице Старощербиновская. Погиб пятилетний ребенок. Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции Кубани.По данным Telegram-канала, за рулем скутера "Racer" был 22-летний мужчина. Вместе с ним в качестве пассажира ехал пятилетний ребенок. Как выяснилось, владелец скутера - его отчим. Оба были без шлемов и специальной защитной экипировки. При этом у водителя не было прав на управление этим видом транспорта.На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил преимущество в движении автомобилю "Toyota Rav4". За рулем машины был 39-летний водитель, который двигался по главной дороге.В результате столкновения скутер отбросило на встречную полосу движения, где в это время ехал автомобиль "Ford Focus". Столкновение стоило жизни пятилетнему ребенку, который скончался еще до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Кубани выясняет все обстоятельства происшествия.В Крыму за первые пять месяцев года произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов. В них погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.По мнению эксперта, включение в обязательную школьную программу изучения Правил дорожного движения могло бы помочь не только снизить число ДТП с участием детей, но и обезопасить их от необдуманных поступков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человекВодитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в КрымуВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дтп, краснодарский край, мототранспорт, госавтоинспекция кубани