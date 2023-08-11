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В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек
В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек
Девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина, пострадали в результате аварии с туристическим "УАЗом" в Сочи. Об этом сообщает управление МВД по... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T18:09
2023-08-11T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина, пострадали в результате аварии с туристическим "УАЗом" в Сочи. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице троеВ Крыму автомобиль насмерть сбил женщину: ведется проверкаВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие
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новости, сочи, краснодарский край, дтп, мвд по краснодарскому краю
В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек

Ребенок и беременная женщина пострадали в ДТП с экскурсионным "УАЗом" в Сочи

18:09 11.08.2023
 
© Telegram-канал Любимый СочиВ ДТП на экскурсионном джипе пострадало девять человек
В ДТП на экскурсионном джипе пострадало девять человек
© Telegram-канал Любимый Сочи
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина, пострадали в результате аварии с туристическим "УАЗом" в Сочи. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, в селе Солохаул Лазаревского района Сочи водитель внедорожника перевозил туристов, на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в скалу. В результате ДТП пострадали девять человек, среди которых ребенок и беременная женщина", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
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НовостиСочиКраснодарский крайДТПМВД по Краснодарскому краю
 
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