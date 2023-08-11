https://crimea.ria.ru/20230811/v-sochi-dzhip-s-turistami-vrezalsya-v-skalu-postradali-9-chelovek-1130680802.html

В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек

В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек - РИА Новости Крым, 11.08.2023

В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек

Девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина, пострадали в результате аварии с туристическим "УАЗом" в Сочи. Об этом сообщает управление МВД по... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T18:09

2023-08-11T18:09

2023-08-11T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина, пострадали в результате аварии с туристическим "УАЗом" в Сочи. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице троеВ Крыму автомобиль насмерть сбил женщину: ведется проверкаВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие

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краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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