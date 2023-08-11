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В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек
В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек
Девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина, пострадали в результате аварии с туристическим "УАЗом" в Сочи. Об этом сообщает управление МВД по... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T18:09
2023-08-11T18:09
2023-08-11T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина, пострадали в результате аварии с туристическим "УАЗом" в Сочи. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице троеВ Крыму автомобиль насмерть сбил женщину: ведется проверкаВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
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новости, сочи, краснодарский край, дтп, мвд по краснодарскому краю
В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек
Ребенок и беременная женщина пострадали в ДТП с экскурсионным "УАЗом" в Сочи