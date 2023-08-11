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В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое
В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое
В Крыму в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека – все в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T12:07
2023-08-11T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека – все в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Грузовой Renault Premium и легковой Renault Kangoo столкнулись рано утром на 6-м километре автодороги Грушевка – Судак. Информация о ДТП поступила оперативному дежурному в 7:45. Выяснилось, что пострадавшим требуется помощь спасателей.Вместе с сотрудниками ГИБДД и скорой помощи к месту происшествия направились специалисты Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас".Все трое госпитализированы в Судакскую городскую больницу. Водитель грузовика от медицинской помощи отказался.Ранее в пресс-службе МВД по Крыму сообщили о гибели женщины-пешехода под колесами автомобиле LADA Granta на автодороге Ялта – Севастополь в районе поворота на Ливадийскую больницу. Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшиеПод Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадалВ РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышение
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4.7
96
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В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое

В Крыму три человека пострадали в столкновении грузовика с легковушкой – МВД

12:07 11.08.2023 (обновлено: 12:08 11.08.2023)
 
© МВД по Республике КрымВ ДТП на трассе Грушевка – Судак с грузовиком и легковушкой пострадали три человека
В ДТП на трассе Грушевка – Судак с грузовиком и легковушкой пострадали три человека
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека – все в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Грузовой Renault Premium и легковой Renault Kangoo столкнулись рано утром на 6-м километре автодороги Грушевка – Судак. Информация о ДТП поступила оперативному дежурному в 7:45. Выяснилось, что пострадавшим требуется помощь спасателей.
Вместе с сотрудниками ГИБДД и скорой помощи к месту происшествия направились специалисты Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас".
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: водитель и два пассажира легкового транспортного средства. Спасатели провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, а также оказали содействие медработникам в транспортировке пострадавших к карете скорой помощи", – уточнили в ведомстве.
Все трое госпитализированы в Судакскую городскую больницу. Водитель грузовика от медицинской помощи отказался.
Ранее в пресс-службе МВД по Крыму сообщили о гибели женщины-пешехода под колесами автомобиле LADA Granta на автодороге Ялта – Севастополь в районе поворота на Ливадийскую больницу.
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