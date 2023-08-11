https://crimea.ria.ru/20230811/v-krymu-legkovushka-vletela-v-gruzovik--v-bolnitse-troe-1130670105.html
В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое
В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое
В Крыму в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека – все в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T12:07
2023-08-11T12:07
2023-08-11T12:08
ситуация на дорогах крыма
крым
судак
мвд по республике крым
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0b/1130669991_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_d1e30129eaa0777f4731a05730d856a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека – все в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Грузовой Renault Premium и легковой Renault Kangoo столкнулись рано утром на 6-м километре автодороги Грушевка – Судак. Информация о ДТП поступила оперативному дежурному в 7:45. Выяснилось, что пострадавшим требуется помощь спасателей.Вместе с сотрудниками ГИБДД и скорой помощи к месту происшествия направились специалисты Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас".Все трое госпитализированы в Судакскую городскую больницу. Водитель грузовика от медицинской помощи отказался.Ранее в пресс-службе МВД по Крыму сообщили о гибели женщины-пешехода под колесами автомобиле LADA Granta на автодороге Ялта – Севастополь в районе поворота на Ливадийскую больницу. Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшиеПод Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадалВ РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышение
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0b/1130669991_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa7a983a638dd2cb35fd7c393371ad40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, судак, мвд по республике крым, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое
В Крыму три человека пострадали в столкновении грузовика с легковушкой – МВД
12:07 11.08.2023 (обновлено: 12:08 11.08.2023)