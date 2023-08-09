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Под Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадал
Под Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадал - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Под Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадал
Один человек с травмами доставлен в больницу после ДТП с участием мотоцикла и иномарки Kia Rio в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщается пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T11:27
2023-08-09T11:27
2023-08-09T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Один человек с травмами доставлен в больницу после ДТП с участием мотоцикла и иномарки Kia Rio в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщается пресс-служба МЧС по РК.Авария произошла в районе село Доброе около 15 часов дня вторника 8 августа. На место происшествия выехали сотрудники пожарной части села, МЧС и бригада скорой помощи.Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медицинским работникам в транспортировке пострадавшего к карете скорой помощи и обеспечили меры пожарной безопасности на месте ДТП.Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.Ранее МВД по Крыму сообщили об аварии с участием мотоцикла на автодороге Ялта-Севастополь, в результате которого мотоциклист был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклистСмертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушкиВ центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший
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РИА Новости Крым
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Под Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадал
ДТП с участие мотоцикла и Kia Rio под Симферополем: один пострадавший
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Один человек с травмами доставлен в больницу после ДТП с участием мотоцикла и иномарки Kia Rio в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщается пресс-служба МЧС по РК.
Авария произошла в районе село Доброе около 15 часов дня вторника 8 августа. На место происшествия выехали сотрудники пожарной части села, МЧС и бригада скорой помощи.
"По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля Kia Rio. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек", – говорится в сообщении.
Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медицинским работникам в транспортировке пострадавшего к карете скорой помощи и обеспечили меры пожарной безопасности на месте ДТП.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее МВД по Крыму сообщили об аварии с участием мотоцикла на автодороге Ялта-Севастополь, в результате которого мотоциклист был госпитализирован.
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