https://crimea.ria.ru/20230809/pod-simferopolem-stolknulis-inomarka-i-mototsikl---odin-chelovek-postradal-1130622086.html

Под Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадал

Под Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадал - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Под Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадал

Один человек с травмами доставлен в больницу после ДТП с участием мотоцикла и иномарки Kia Rio в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщается пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T11:27

2023-08-09T11:27

2023-08-09T11:27

новости крыма

дтп в крыму и севастополе

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

скорая помощь

гу мчс рф по республике крым

симферопольский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/09/1130621470_0:64:955:601_1920x0_80_0_0_11d61bb0aa19369637d1884ab6951f64.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Один человек с травмами доставлен в больницу после ДТП с участием мотоцикла и иномарки Kia Rio в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщается пресс-служба МЧС по РК.Авария произошла в районе село Доброе около 15 часов дня вторника 8 августа. На место происшествия выехали сотрудники пожарной части села, МЧС и бригада скорой помощи.Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медицинским работникам в транспортировке пострадавшего к карете скорой помощи и обеспечили меры пожарной безопасности на месте ДТП.Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.Ранее МВД по Крыму сообщили об аварии с участием мотоцикла на автодороге Ялта-Севастополь, в результате которого мотоциклист был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклистСмертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушкиВ центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, скорая помощь, гу мчс рф по республике крым, симферопольский район