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В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший
В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 01.08.2023
В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший
Один человек пострадал в результате ДТП с двумя иномарками в центре Симферополя, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T17:30
2023-08-01T17:30
ситуация на дорогах крыма
симферополь
происшествия
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дтп в крыму и севастополе
новости крыма
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате ДТП с двумя иномарками в центре Симферополя, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла на улице Севастопольской. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos, двигаясь со стороны Трубаченко в направлении переулка Гренажный, поворачивая, не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz под управлением 23-летнего водителя.Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.Ранее прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Белогорского района за совершение ДТП, в результате которого пострадали подростки. Мужчина, не имея водительского удостоверения, управлял мотоциклом XG JAO и при проезде перекрестка не уступил дорогу мопеду с подростками. Пострадала 16-летняя девушка. Обвиняемый помощь им не оказал и сбежал с места аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Бросил подростка после ДТП: крымчанин ответит в суде за авариюВодитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в КрымуВыезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший

МВД Крыма: один человек пострадал в ДТП с двумя иномарками в центре Симферополя

17:30 01.08.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП в центре Симферополя. 31.07.23
ДТП в центре Симферополя. 31.07.23
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате ДТП с двумя иномарками в центре Симферополя, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-службе МВД по Республике Крым.
Авария произошла на улице Севастопольской. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos, двигаясь со стороны Трубаченко в направлении переулка Гренажный, поворачивая, не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz под управлением 23-летнего водителя.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Chevrolet Lanos. Он получил травму и госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в Telegram-канале полиции.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Белогорского района за совершение ДТП, в результате которого пострадали подростки. Мужчина, не имея водительского удостоверения, управлял мотоциклом XG JAO и при проезде перекрестка не уступил дорогу мопеду с подростками. Пострадала 16-летняя девушка. Обвиняемый помощь им не оказал и сбежал с места аварии.
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