https://crimea.ria.ru/20230801/v-tsentre-simferopolya-stolknulis-inomarki--est-postradavshiy-1130475016.html

В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший

В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 01.08.2023

В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший

Один человек пострадал в результате ДТП с двумя иномарками в центре Симферополя, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T17:30

2023-08-01T17:30

2023-08-01T17:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате ДТП с двумя иномарками в центре Симферополя, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла на улице Севастопольской. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos, двигаясь со стороны Трубаченко в направлении переулка Гренажный, поворачивая, не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz под управлением 23-летнего водителя.Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.Ранее прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Белогорского района за совершение ДТП, в результате которого пострадали подростки. Мужчина, не имея водительского удостоверения, управлял мотоциклом XG JAO и при проезде перекрестка не уступил дорогу мопеду с подростками. Пострадала 16-летняя девушка. Обвиняемый помощь им не оказал и сбежал с места аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Бросил подростка после ДТП: крымчанин ответит в суде за авариюВодитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в КрымуВыезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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