https://crimea.ria.ru/20230731/voditel-byl-pyan--podrobnosti-dtp-s-postradavshim-rebenkom-v-krymu-1130440161.html

Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму

Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму

Один из водителей, пострадавший в ДТП с участием легковушек под Судаком, был пьян. Подробности ночной аварии с четырьмя пострадавшими рассказали в МВД по... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T15:52

2023-07-31T15:52

2023-07-31T15:52

дтп в крыму и севастополе

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

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мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Один из водителей, пострадавший в ДТП с участием легковушек под Судаком, был пьян. Подробности ночной аварии с четырьмя пострадавшими рассказали в МВД по Республике Крым.Авария произошла между селами Переваловка и Грушевка. Столкнулись легковые автомобили CHERY и "ВАЗ 2104", в результате чего пострадали ребенок и трое взрослых.По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель Chery в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в ведомстве.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известноДТП на трассе в Джанкой - среди пострадавших детиДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, новости крыма, судак, происшествия, мвд по республике крым, общество