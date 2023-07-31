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Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму
Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму
Один из водителей, пострадавший в ДТП с участием легковушек под Судаком, был пьян. Подробности ночной аварии с четырьмя пострадавшими рассказали в МВД по... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T15:52
2023-07-31T15:52
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Один из водителей, пострадавший в ДТП с участием легковушек под Судаком, был пьян. Подробности ночной аварии с четырьмя пострадавшими рассказали в МВД по Республике Крым.Авария произошла между селами Переваловка и Грушевка. Столкнулись легковые автомобили CHERY и "ВАЗ 2104", в результате чего пострадали ребенок и трое взрослых.По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель Chery в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в ведомстве.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известноДТП на трассе в Джанкой - среди пострадавших детиДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе
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дтп в крыму и севастополе, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, новости крыма, судак, происшествия, мвд по республике крым, общество
Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму

МВД: четыре человека пострадали в ДТП с легковыми авто в Крыму, один из водителей был пьян

15:52 31.07.2023
 
© МВД КрымДТП между селами Переваловка и Грушевка
ДТП между селами Переваловка и Грушевка
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Один из водителей, пострадавший в ДТП с участием легковушек под Судаком, был пьян. Подробности ночной аварии с четырьмя пострадавшими рассказали в МВД по Республике Крым.
Авария произошла между селами Переваловка и Грушевка. Столкнулись легковые автомобили CHERY и "ВАЗ 2104", в результате чего пострадали ребенок и трое взрослых.

"По предварительным данным, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Chery Amulet, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2104 под управлением водителя 1990 года. В ВАЗ находились пассажиры 1995 и 2020 года рождения. В результате ДТП все участники доставлены в больницу, где им оказали разовую медицинскую помощь", - отметили в МВД.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель Chery в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в ведомстве.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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