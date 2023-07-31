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Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму
Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму
Один из водителей, пострадавший в ДТП с участием легковушек под Судаком, был пьян. Подробности ночной аварии с четырьмя пострадавшими рассказали в МВД по... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T15:52
2023-07-31T15:52
2023-07-31T15:52
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Один из водителей, пострадавший в ДТП с участием легковушек под Судаком, был пьян. Подробности ночной аварии с четырьмя пострадавшими рассказали в МВД по Республике Крым.Авария произошла между селами Переваловка и Грушевка. Столкнулись легковые автомобили CHERY и "ВАЗ 2104", в результате чего пострадали ребенок и трое взрослых.По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель Chery в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в ведомстве.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известноДТП на трассе в Джанкой - среди пострадавших детиДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп в крыму и севастополе, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, новости крыма, судак, происшествия, мвд по республике крым, общество
Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму
МВД: четыре человека пострадали в ДТП с легковыми авто в Крыму, один из водителей был пьян