https://crimea.ria.ru/20230729/na-yaltinskoy-trasse-toyota-vletela-v-mototsikl---chto-izvestno-1130392373.html

На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно

На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно - РИА Новости Крым, 29.07.2023

На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно

В ДТП на Южном берегу Крыма при столкновении с иномаркой пострадал мотоциклист, он госпитализирован, сообщает МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T20:27

2023-07-29T20:27

2023-07-29T20:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В ДТП на Южном берегу Крыма при столкновении с иномаркой пострадал мотоциклист, он госпитализирован, сообщает МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла утром 29 июля на автодороге Ялта-Севастополь, вблизи поселка Гаспра.В результате аварии травмирован мотоциклист. Мужчина госпитализирован. По факту дорожного происшествия ведется проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП в Евпатории: легковушка влетела в мопед – двое госпитализированыАвария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человекаСамокатчик погиб под колесами Range Rover на Кубани

ялта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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