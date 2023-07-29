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На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно
На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно - РИА Новости Крым, 29.07.2023
На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно
В ДТП на Южном берегу Крыма при столкновении с иномаркой пострадал мотоциклист, он госпитализирован, сообщает МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T20:27
2023-07-29T20:27
2023-07-29T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В ДТП на Южном берегу Крыма при столкновении с иномаркой пострадал мотоциклист, он госпитализирован, сообщает МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла утром 29 июля на автодороге Ялта-Севастополь, вблизи поселка Гаспра.В результате аварии травмирован мотоциклист. Мужчина госпитализирован. По факту дорожного происшествия ведется проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП в Евпатории: легковушка влетела в мопед – двое госпитализированыАвария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человекаСамокатчик погиб под колесами Range Rover на Кубани
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, ялта, происшествия, мототранспорт, новости крыма
На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно
МВД: в ДТП на Южном берегу Крыма пострадал мотоциклист