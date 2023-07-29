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На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно
На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно - РИА Новости Крым, 29.07.2023
На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно
В ДТП на Южном берегу Крыма при столкновении с иномаркой пострадал мотоциклист, он госпитализирован, сообщает МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T20:27
2023-07-29T20:03
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В ДТП на Южном берегу Крыма при столкновении с иномаркой пострадал мотоциклист, он госпитализирован, сообщает МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла утром 29 июля на автодороге Ялта-Севастополь, вблизи поселка Гаспра.В результате аварии травмирован мотоциклист. Мужчина госпитализирован. По факту дорожного происшествия ведется проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП в Евпатории: легковушка влетела в мопед – двое госпитализированыАвария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человекаСамокатчик погиб под колесами Range Rover на Кубани
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дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, ялта, происшествия, мототранспорт, новости крыма
На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно

МВД: в ДТП на Южном берегу Крыма пострадал мотоциклист

20:27 29.07.2023
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В ДТП на Южном берегу Крыма при столкновении с иномаркой пострадал мотоциклист, он госпитализирован, сообщает МВД по Крыму.
По данным полиции, авария произошла утром 29 июля на автодороге Ялта-Севастополь, вблизи поселка Гаспра.
"49-летний водитель автомобиля Toyota Camry, выезжая со второстепенной грунтовой дороги, не уступил дорогу мотоциклу Honda под управлением 42-летнего водителя, который двигался со стороны Ялты в Севастополь", - сказано в сообщении.
В результате аварии травмирован мотоциклист. Мужчина госпитализирован. По факту дорожного происшествия ведется проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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