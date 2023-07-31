Рейтинг@Mail.ru
Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230731/pod-sudakom-stolknulis-legkovushki--postradali-troe-vzroslykh-i-rebenok-1130433607.html
Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок
Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок
Трое взрослых и ребенок получили различные травмы в результате аварии, которая произошла на трассе под Судаком. Об этом сообщили в МЧС. РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T11:32
2023-07-31T11:32
новости крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
судак
мчс крыма
крым - спас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130433495_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a75522665e4c5775fab7352ea27cf1f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Трое взрослых и ребенок получили различные травмы в результате аварии, которая произошла на трассе под Судаком. Об этом сообщили в МЧС.Уточняется, что ДТП произошло накануне вечером на отрезке пути между селами Переваловка и Грушевка. Столкнулись два легковых автомобиля "CHERY" и "ВАЗ 2104".На месте аварии также были проведены все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Причины ДТП устанавливают специалисты.В минувшую субботу на 93 километре автодороги Таврида-Джанкой-Красноперекопск в столкновении легковых авто также пострадали четыре человека, в том числе два ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму автомобиль рухнул с моста на железнодорожные путиНа ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известноДТП в Евпатории: легковушка влетела в мопед – двое госпитализированы
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130433495_58:0:1018:720_1920x0_80_0_0_e850e7a0be518d2839011451f782bc50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, судак, мчс крыма, крым - спас
Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок

МЧС: в ДТП под Судаком пострадали трое взрослых и ребенок

11:32 31.07.2023
 
© МЧС Республики КрымДТП под Судаком пострадали трое взрослых и ребенок
ДТП под Судаком пострадали трое взрослых и ребенок
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Трое взрослых и ребенок получили различные травмы в результате аварии, которая произошла на трассе под Судаком. Об этом сообщили в МЧС.
Уточняется, что ДТП произошло накануне вечером на отрезке пути между селами Переваловка и Грушевка. Столкнулись два легковых автомобиля "CHERY" и "ВАЗ 2104".

"В результате ДТП водитель и два пассажира (женщина и несовершеннолетний) получили травмы и были госпитализированы до приезда спасателей. Водителю автомобиля "CHERY" сотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" оказали первую помощь посредством наложения давящей повязки на поврежденные части тела, после чего доставили его в Судакскую городскую больницу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

На месте аварии также были проведены все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Причины ДТП устанавливают специалисты.
В минувшую субботу на 93 километре автодороги Таврида-Джанкой-Красноперекопск в столкновении легковых авто также пострадали четыре человека, в том числе два ребенка.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму автомобиль рухнул с моста на железнодорожные пути
На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно
ДТП в Евпатории: легковушка влетела в мопед – двое госпитализированы
Новости КрымаПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеСудакМЧС КрымаКрым - Спас
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу
14:06Отдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что нового
13:52Шойгу озвучил потери ВСУ за июль
13:33Никаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – Кремль
13:13ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении
12:52Удар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали
12:33Туристка пострадала на тропе Голицына в Судаке
12:22Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост
11:53Первый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНР
11:32Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок
11:14Пьяный крымчанин зарезал супругу в Ялте – приговор суда
10:54Жителей Воронежской области задержали за госизмену
10:29ВСУ выбиты из Старомайорского - Пушилин
10:10ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении
09:47Керченская паромная переправа: о работе и погоде в понедельник
09:27Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ
09:13Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
08:54Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейна
08:26Как и где в Крыму ликвидируют свалки
08:02Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым
Лента новостейМолния