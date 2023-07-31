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Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок
Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок
Трое взрослых и ребенок получили различные травмы в результате аварии, которая произошла на трассе под Судаком. Об этом сообщили в МЧС. РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T11:32
2023-07-31T11:32
2023-07-31T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Трое взрослых и ребенок получили различные травмы в результате аварии, которая произошла на трассе под Судаком. Об этом сообщили в МЧС.Уточняется, что ДТП произошло накануне вечером на отрезке пути между селами Переваловка и Грушевка. Столкнулись два легковых автомобиля "CHERY" и "ВАЗ 2104".На месте аварии также были проведены все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Причины ДТП устанавливают специалисты.В минувшую субботу на 93 километре автодороги Таврида-Джанкой-Красноперекопск в столкновении легковых авто также пострадали четыре человека, в том числе два ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму автомобиль рухнул с моста на железнодорожные путиНа ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известноДТП в Евпатории: легковушка влетела в мопед – двое госпитализированы
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РИА Новости Крым
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Под Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенок
МЧС: в ДТП под Судаком пострадали трое взрослых и ребенок