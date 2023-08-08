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Смертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушки - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Смертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушки
Смертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушки - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Смертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушки
В Красногвардейском районе Крыма опрокинулся легковой автомобиль, погиб 79-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T16:02
2023-08-08T16:02
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма опрокинулся легковой автомобиль, погиб 79-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла во вторник около полудня вблизи села Дачное.По факту дорожно-транспортного происшествия полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройное ДТП под Симферополем – есть пострадавшиеСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляскеСтрашное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мвд по республике крым, автомобиль, красногвардейский район
Смертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушки

МВД Крыма: 79-летний водитель легкового авто погиб в аварии в Красногвардейском районе

16:02 08.08.2023
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма опрокинулся легковой автомобиль, погиб 79-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Авария произошла во вторник около полудня вблизи села Дачное.
"По предварительным данным, водитель 1944 года рождения, управляя автомобилем ЗАЗ "Славута", по неустановленным причинам съехал вправо с проезжей части на обочину, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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