https://crimea.ria.ru/20230807/strashnoe-dtp-s-detskim-avtobusom-na-kubani-15-letniy-podrostok-pogib-1130585818.html

Страшное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб

Страшное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Страшное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб

Подросток погиб в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом сообщает краевой главк МВД России. РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T16:03

2023-08-07T16:03

2023-08-07T16:20

происшествия

дтп

краснодарский край

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Подросток погиб в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом сообщает краевой главк МВД России.Авария произошла в понедельник днем на автодороге Краснодар - Ейск. Столкнулись грузовой Mitsubishi и микроавтобус "Газель", в котором ехали дети в Краснодар из Каневского района на соревнования по футболу.Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.Губернатор края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным погибшего мальчика.По его информации, в автобусе находились 10 человек. "Двоих детей в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале. Он также призвал водителей быть особенно внимательными на дорогах с учетом жаркой погоды.Ранее на Кубани произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. На месте происшествия погибли четыре человека, троих госпитализировали. Позже в больнице скончался еще один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли в страшном ДТП на КубаниНе уступил дорогу: в ДТП под Евпаторией пострадали два человекаСмертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушка

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, краснодарский край, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, общество, дети