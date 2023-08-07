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Страшное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб
Страшное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Страшное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб
Подросток погиб в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом сообщает краевой главк МВД России. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T16:03
2023-08-07T16:03
2023-08-07T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Подросток погиб в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом сообщает краевой главк МВД России.Авария произошла в понедельник днем на автодороге Краснодар - Ейск. Столкнулись грузовой Mitsubishi и микроавтобус "Газель", в котором ехали дети в Краснодар из Каневского района на соревнования по футболу.Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.Губернатор края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным погибшего мальчика.По его информации, в автобусе находились 10 человек. "Двоих детей в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале. Он также призвал водителей быть особенно внимательными на дорогах с учетом жаркой погоды.Ранее на Кубани произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. На месте происшествия погибли четыре человека, троих госпитализировали. Позже в больнице скончался еще один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли в страшном ДТП на КубаниНе уступил дорогу: в ДТП под Евпаторией пострадали два человекаСмертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дтп, краснодарский край, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, общество, дети
Страшное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб
МВД Кубани: микроавтобус с детьми попал в ДТП, погиб подросток
16:03 07.08.2023 (обновлено: 16:20 07.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Подросток погиб в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом сообщает краевой главк МВД России.
Авария произошла в понедельник днем на автодороге Краснодар - Ейск. Столкнулись грузовой Mitsubishi и микроавтобус "Газель", в котором ехали дети в Краснодар из Каневского района на соревнования по футболу.
"Предварительно, 46-летний водитель грузового авто выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один 15-летний подросток умер в автомобиле скорой помощи", - проинформировали в Telegram-канале ведомства.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Губернатор края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным погибшего мальчика.
По его информации, в автобусе находились 10 человек.
"Двоих детей в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он также призвал водителей быть особенно внимательными на дорогах с учетом жаркой погоды.
Ранее на Кубани произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. На месте происшествия погибли четыре человека, троих госпитализировали. Позже в больнице скончался еще один человек
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