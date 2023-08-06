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Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани
Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани
Четыре человека погибли в массовом ДТП в Темрюкском районе. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T21:24
2023-08-06T21:24
2023-08-06T21:24
дтп
темрюкский район
краснодарский край
новости
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крыма. Четыре человека погибли в массовом ДТП в Темрюкском районе. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.По данным ведомства, авария с участием четырех легковых автомобилей произошла на 16 км трассы "Тамань-Веселовка".Пострадали три человека, среди них девочка 16 лет.Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОСмертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушкаСмертельное ДТП в Крыму: машина с женщиной и ребенком врезалась в дерево
темрюкский район
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп, темрюкский район, краснодарский край, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество
Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани
В массовом ДТП в Темрюкском районе четыре человека погибли и трое получили травмы