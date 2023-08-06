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Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани
Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани
Четыре человека погибли в массовом ДТП в Темрюкском районе. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T21:24
2023-08-06T21:24
дтп
темрюкский район
краснодарский край
новости
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крыма. Четыре человека погибли в массовом ДТП в Темрюкском районе. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.По данным ведомства, авария с участием четырех легковых автомобилей произошла на 16 км трассы "Тамань-Веселовка".Пострадали три человека, среди них девочка 16 лет.Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОСмертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушкаСмертельное ДТП в Крыму: машина с женщиной и ребенком врезалась в дерево
темрюкский район
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп, темрюкский район, краснодарский край, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество
Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани

В массовом ДТП в Темрюкском районе четыре человека погибли и трое получили травмы

21:24 06.08.2023
 
© УМВД по Краснодарскому краюМассовое ДТП с 4 жертвами в Темрюкском районе. 6.08.2023
Массовое ДТП с 4 жертвами в Темрюкском районе. 6.08.2023
© УМВД по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крыма. Четыре человека погибли в массовом ДТП в Темрюкском районе. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, авария с участием четырех легковых автомобилей произошла на 16 км трассы "Тамань-Веселовка".
"По предварительной информации, водитель автомобиля Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Chery и водитель и пассажир Hyundai Elantra", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Пострадали три человека, среди них девочка 16 лет.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
© УМВД по Краснодарскому краюМассовое ДТП с 4 жертвами в Темрюкском районе. 6.08.2023
Массовое ДТП с 4 жертвами в Темрюкском районе. 6.08.2023
© УМВД по Краснодарскому краю
Массовое ДТП с 4 жертвами в Темрюкском районе. 6.08.2023
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ДТПТемрюкский районКраснодарский крайНовостиПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Общество
 
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