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Смертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушка - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Смертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушка
Смертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушка - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Смертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушка
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма девушка погибла в аварии со стоящим на обочине трактором. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T19:25
2023-08-05T19:25
ситуация на дорогах крыма
крым
сакский район
происшествия
мвд по республике крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма девушка погибла в аварии со стоящим на обочине трактором. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 15:30 на автодороге Михайловка – Новофедоровка."По предварительным данным, 24-летняя девушка-водитель автомобиля Ford Foсus, двигаясь по автодороге Михайловка – Новофедоровка, вблизи села Михайловка, на левом закруглении автодороги не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где столкнулась с трактором "Беларус", который стоял на обочине", - уточняется в сообщении ведомства в Telegram.В результате погибла 24-летняя пассажирка иномарки, а водитель доставлена в больницу с травмами. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Ранее в Сакском районе около села Червоное произошла массовая авария с участием грузовика, водитель которого не справился с управлением и протаранил шесть автомобилей. Движение транспорта на данном участке дороги было затруднено.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затрудненоНа ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщинаСмертельное ДТП в Крыму: машина с женщиной и ребенком врезалась в дерево
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Смертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушка

В Крыму иномарка въехала в трактор на обочине – погибла 24-летняя девушка-пассажир

19:25 05.08.2023
 
© МВД по Республике КрымСмертельное столкновение иномарки с трактором в Сакском районе Крыма
Смертельное столкновение иномарки с трактором в Сакском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма девушка погибла в аварии со стоящим на обочине трактором. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 15:30 на автодороге Михайловка – Новофедоровка.
"По предварительным данным, 24-летняя девушка-водитель автомобиля Ford Foсus, двигаясь по автодороге Михайловка – Новофедоровка, вблизи села Михайловка, на левом закруглении автодороги не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где столкнулась с трактором "Беларус", который стоял на обочине", - уточняется в сообщении ведомства в Telegram.
В результате погибла 24-летняя пассажирка иномарки, а водитель доставлена в больницу с травмами. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
© МВД по Республике КрымСмертельное столкновение иномарки с трактором в Сакском районе Крыма
Смертельное столкновение иномарки с трактором в Сакском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
Смертельное столкновение иномарки с трактором в Сакском районе Крыма
Ранее в Сакском районе около села Червоное произошла массовая авария с участием грузовика, водитель которого не справился с управлением и протаранил шесть автомобилей. Движение транспорта на данном участке дороги было затруднено.
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20:02Актуальные данные: ситуация у Крымского моста на вечер субботы
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19:25Смертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушка
19:11Когда отремонтируют танкер "Сиг" после атаки беспилотника у берегов Крыма
18:44Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13
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15:41Экипаж танка "Алеша" представлен к званию Герой России
15:16Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область
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