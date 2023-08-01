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На ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина
На ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина - РИА Новости Крым, 01.08.2023
На ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина
В Большой Ялте погибла женщина-водитель мопеда, у которого на ходу лопнуло колесо. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T11:02
2023-08-01T11:02
2023-08-01T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Большой Ялте погибла женщина-водитель мопеда, у которого на ходу лопнуло колесо. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла накануне на автодороге Ялта-Севастополь-Гаспра. По предварительным данным, 36-летняя водитель двигалась на мопеде Honda Dio со стороны трассы Ялта-Севастополь в направлении поселка Гаспра.По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Ранее в Крыму четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей. Авария произошла между селами Переваловка и Грушевка под Судаком. Как выяснилось, один из водителей выехал на встречную полосу, по результатам медосвидетельствования в момент ДТП он был пьян. Полиция проводит проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известноПод Судаком столкнулись легковушки – пострадали трое взрослых и ребенокДТП в Евпатории: легковушка влетела в мопед – двое госпитализированы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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На ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина
МВД Крыма: женщина-водитель погибла из-за лопнувшего колеса мопеда в Ялте